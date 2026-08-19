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搜救犬Wilson遭暗示虐死 花蓮消防局澄清

聯合報／ 記者王思慧王燕華／花蓮報導
花蓮縣消防局搜救犬Wilson去年死亡，消防局公開相關資料。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮縣消防局搜救犬Wilson去年死亡，消防局公開相關資料。圖／花蓮縣消防局提供

曾在四○三花蓮強震搜救任務中立大功的搜救犬Wilson去年死亡，近日遭一名前消防員爆料死因不單純，網友接力暗示疑遭虐死。花蓮縣消防局昨天公開遺體照片，澄清沒有外傷；議長張峻要求縣府月底臨時會時專案報告，查明真相。

花蓮縣消防局長吳兆遠昨表示，去年五月廿九日Wilson執行訓練，意外從三樓墜落，急送動物醫院救治仍告不治，他當時檢視Wilson遺體，未發現任何明顯外傷。

吳兆遠說明，確切的墜落處是防護網與牆壁間縫隙，Wilson體型小不幸未能被網子接住；當時領犬員急救時發現Wilson內耳出血，懷疑有內出血情形，水化後頭骨、牙齒與四肢都沒有斷裂，至於身體骨頭已碎成塊狀，需專家檢視才能確認傷勢。

吳兆遠表示，動物醫院出具除戶死亡原因為「意外」，消防局願意公開水化處理相關資料及照片，若後續有動保團體或第三方專業單位希望檢視，將會全力配合。

議長張峻昨天表示，已將此案列入議會臨時大會卅一日議程，要求花蓮縣消防局做專案報告，完整說明事件經過、現場紀錄、送醫及相關資料、調查程序、懲處依據等，不會預設立場，也不冤枉任何人，但所有證據都應該攤在陽光下接受檢驗。

縣議員胡仁順說，Wilson是搜救犬，等同「國家所有物」，發生意外不應沒有調查、紀錄，呼籲消防署組成有公信力的調查小組，釐清真相；未來也應擬定合理的調查機制。

Wilson 搜救犬 張峻

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