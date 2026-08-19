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基隆活化閒置地 解決停車困境

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市安和一街271巷停車場今天開工，將拆除現有涼亭等結構物，再畫設停車格。記者邱瑞杰／攝影
基隆市安和一街271巷停車場今天開工，將拆除現有涼亭等結構物，再畫設停車格。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑昨主持安和一街二七一巷停車場開工，完工後可增加四十三個汽車停車格。謝說，上任後盤點空地，已規畫闢建九個鄰里停車場，增設三七五個汽車位及二○二個機車位。未來也會興建立體停車場，將評估中央和市府經費再規畫。

基隆市交通處昨在安和一街二七一巷舉辦里鄰停車場開工儀式，謝國樑出席，安樂區多名議員、里長也到場，見證這項改善當地社區交通安全和秩序的工程開工。

謝國樑說，停車問題與市民生活息息相關，他要求積極盤點各行政區公有土地，有效活化閒置或具開發利用條件的土地，轉化成市民可使用的停車空間，讓市政建設回應市民日常需求。謝強調，改善停車環境不能只靠單一大型停車場，要從各行政區、生活圈，逐步補足停車需求。這些鄰里停車場都是市府積極盤點，找出空地或閒置土地，感謝里長提供建議，交通處同仁努力闢建。

安和一街二七一巷停車場，兩個多月後就可完工使用。市府陸續規畫闢建的九個鄰里停車場，總計可增三七五個汽車位、二○二個機車位。交通處官員簡報說明，該處停車場工程以不開挖邊坡坡腳原則，把現有二七一巷人行道往邊坡移兩公尺，騰出空間畫設汽車格，工程經費八一三萬元。

基隆 謝國樑 停車場

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