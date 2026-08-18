宜蘭綠色永續登國際舞台 綠博《格致寶藏》勇奪英國FADA白金獎

宜蘭綠色永續實力躍上國際舞台，宜蘭綠色博覽會今年以《格致寶藏 The Gezhi Treasure》為主題，角逐英國未來藝術及設計獎，在17個國家、200多件國際頂尖作品中脫穎而出，勇奪概念性活動類「白金獎」，讓宜蘭深耕多年的環境永續與綠色創新策展能量在國際大放異彩。

縣政府農業處今天表示，格致寶藏的靈感源自禮記．大學「格物致知」精神，引導大家藉由觀察、探索與理解自然脈絡，探尋人與環境共生共榮，將氣候變遷、土壤化育、樹木認知、海洋科學等環境議題，轉化為生動且貼近日常的實踐路徑，涵蓋生物多樣性、宜居環境、消費與生產、綠色就業及糧食安全，將永續知識化為生活行動。

FADA評審團肯定本屆綠博融合環境教育、互動設計與在地風土的策展手法，評語指出：「這是一場內容豐富且極具親和力的永續活動，成功將環境教育轉化為兼具趣味性、沉浸感與在地文化底蘊的公眾體驗。」

代理縣長林茂盛把榮耀歸於全體夥伴，他今天表示，這座白金獎（Platinum Prize）殊榮是屬於每一位支持綠博夥伴的共同榮耀，感謝農業部、海洋委員會、交通部觀光署長年鼎力相助，縣府同仁、蘭陽農業發展基金會、策展團隊與所有工作人員的專業投入。

林茂盛感謝每位走進園區的師生、家長、志工夥伴與遊客，正因為有全民熱情參與與反饋，綠博才能展現如此豐沛的生命力，未來宜蘭綠色博覽會將持續汲取寶貴經驗，開拓環境教育與永續生活的多元維度，為地球的永續未來注入更堅實的力量。