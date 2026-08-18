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搜救犬Wilson傳遭虐死？花蓮消防局公布遺體、頭骨照片

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搜救犬Wilson傳遭虐死？花蓮消防局公布檢視結果：頭骨完整、無虐待跡象

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮搜救犬Wilson去年5月底死亡，近日網路爆料質疑遭人施暴致死，花蓮縣消防局公布照片，指稱犬隻遺體檢視未發現外傷、頭骨破裂或骨折等跡象，重申絕無虐狗情事。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮搜救犬Wilson去年5月底死亡，近日網路爆料質疑遭人施暴致死，花蓮縣消防局公布照片，指稱犬隻遺體檢視未發現外傷、頭骨破裂或骨折等跡象，重申絕無虐狗情事。圖／花蓮縣消防局提供

曾在0403花蓮強震搜救任務中立下功勞、被譽為「特搜小鋼砲」的搜救犬Wilson，去年5月底死亡，近日網路爆料質疑並非意外墜樓身亡，而是遭人施暴致死。花蓮縣消防局今天公開照片並出面說明，犬隻遺體檢視未發現外傷、頭骨破裂或骨折等跡象，重申絕無虐狗情事。

消防局長吳兆遠表示，感謝社會大眾及愛犬人士關心Wilson死因，Wilson於去年5月29日執行訓練期間發生意外墜落，經緊急送往動物醫院救治後仍宣告不治，在接獲通報後第一時間趕赴醫院探視，當時犬隻已明顯死亡，後續由禮儀公司協助暫時冰存遺體。

吳兆遠指出，當時親自檢視Wilson遺體，未發現任何明顯外傷，後續採取水化方式處理遺體，並於程序完成後再次檢查頭骨及四肢骨骼，結果均未發現遭虐待痕跡，也沒有頭骨破裂、骨折或其他異常情形。

吳兆遠表示，犬隻送醫時，動物醫院曾檢查，並出具除戶死亡原因為「意外死亡」的證明；對於外界質疑消防局要求相關人員封口，他予以否認，強調從未有此情況。消防局願意公開水化處理相關資料及照片，若後續有動保團體或第三方專業單位希望檢視，消防局將全力配合。

針對外界關注的領犬員，吳兆遠表示，Wilson發生意外當下，領犬員情緒相當激動，為避免其觸景傷情，因此調離犬隊返回特搜大隊服務。並透露該名領犬員事後出現較為激動的情緒反應，已至國軍花蓮總醫院805醫院身心科就診，消防局也安排心理師提供必要輔導與支持。

對於網路流傳領犬員涉及虐待犬隻的說法，吳兆遠強調，消防局遴選領犬員時，除考量專業能力外，也會評估個人品行、與同仁互動情形及對動物的愛心，該名領犬員除負責搜救犬勤務外，家中也飼養8隻犬隻，長期喜愛動物，認為不可能出現虐狗行為。

吳兆遠表示，事件發生後，消防局已全面檢討訓練安全措施，要求領犬員執行訓練前，必須詳細檢查周遭環境，降低風險，原本安置於3樓宿舍的搜救犬，也已全移往1樓空間飼養，未來避免在高處訓練，以防類似意外再次發生。

花蓮搜救犬Wilson去年5月底死亡，近日網路爆料質疑遭人施暴致死，花蓮縣消防局公布照片，指稱犬隻遺體檢視未發現外傷、頭骨破裂或骨折等跡象，重申絕無虐狗情事。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮搜救犬Wilson去年5月底死亡，近日網路爆料質疑遭人施暴致死，花蓮縣消防局公布照片，指稱犬隻遺體檢視未發現外傷、頭骨破裂或骨折等跡象，重申絕無虐狗情事。圖／花蓮縣消防局提供

花蓮搜救犬Wilson去年5月底死亡，近日網路爆料質疑遭人施暴致死，花蓮縣消防局公布寵物除戶證明，表示搜救犬是意外死亡。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮搜救犬Wilson去年5月底死亡，近日網路爆料質疑遭人施暴致死，花蓮縣消防局公布寵物除戶證明，表示搜救犬是意外死亡。圖／花蓮縣消防局提供

花蓮搜救犬Wilson去年5月底死亡，近日網路爆料質疑遭人施暴致死，花蓮縣消防局公布照片，指稱犬隻遺體檢視未發現外傷、頭骨破裂或骨折等跡象，重申絕無虐狗情事。圖／花蓮縣消防局提供
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