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高齡換照一站搞定…基隆監理站體檢、講習、換照3合1場次 開放預約登記

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆監理站29日將在七堵火車站4樓正明里民活動中心，辦理「體檢、講習、換照三合一」高齡一站式換照服務，即日起開放預約參加。圖為前一場次資料照。圖／基隆監理站提供
基隆監理站29日將在七堵火車站4樓正明里民活動中心，辦理「體檢、講習、換照三合一」高齡一站式換照服務，即日起開放預約參加。圖為前一場次資料照。圖／基隆監理站提供

高齡換照新制今年5月31日起實施，基隆監理站15日辦理首場假日「體檢、講習、換照三合一」，高齡一站式換照服務獲得好評。監理站說，29日將在七堵火車站4樓再辦一場「三合一」活動，即日起開放預約參加。

基隆監理站表示，換照新制採「分齡關懷」，駕照有效期間調整至70歲止，年滿70歲至74歲駕駛人，經體格檢查合格並完成高齡換照講習，換發有效期間至75歲駕照。75歲以上除體檢合格外，另須通過「認知功能測驗」，或提出無患有中度以上失智症證明文件，配合參加高齡換照講習換發駕照後，每滿3年換發1次。

基隆監理站與基隆市政府、仁愛區公所及醫療單位合作，15日在基隆市仁愛區朝棟里民活動中心，辦理首場假日體檢、講習、換照三合一高齡一站式換照服務活動，讓長輩減少在醫院及監理站間舟車勞頓，現場即可完成體檢、講習及換發新駕照，吸引超過220名長者參加。

台北市區監理所所長戴邦芳表示，感謝基隆鄉親對於高齡換照一站式活動的熱烈支持與肯定，基隆監理站29日將在七堵火車站4樓正明里民活動中心，再辦一場體檢、講習、換照三合一高齡一站式換照服務活動，無論是70至74歲的體格檢查，或是75歲以上的認知功能測驗，都能在活動會場一次處理。

基隆監理站說，三合一活動即日起開放預約，歡迎民眾至監理服務網（https://www.mvdis.gov.tw/ ）進行網路預約及查詢，也可直接電洽基隆監理站諮詢。活動當天上午9時30分開放入場體檢，一直到下午2點。下午道安講習在1時30分開放入場報到，講習時間從下午2時至4時。

講習現場提供高齡換照，分成現場馬上拿、免等寄到家二種方案。長者上課的同時，駕照保存良好無缺損者，現場直接簽證，原駕照蓋章展延不須費用。

駕照遺失、破損或模糊者須換照。換1張駕照要準備1吋照片1張及50元規費，換2張駕照就需要1吋照片2張及100元規費，換照者現場採先繳規費及送件，監理站處理好後，會以郵寄方式寄給高齡駕駛人，大概5個工作天內可收到。

基隆監理站29日將在七堵火車站4樓正明里民活動中心，辦理「體檢、講習、換照三合一」高齡一站式換照服務，即日起開放預約參加。圖為前一場次資料照。圖／基隆監理站提供
基隆監理站29日將在七堵火車站4樓正明里民活動中心，辦理「體檢、講習、換照三合一」高齡一站式換照服務，即日起開放預約參加。圖為前一場次資料照。圖／基隆監理站提供

基隆監理站29日將在七堵火車站4樓正明里民活動中心，辦理「體檢、講習、換照三合一」高齡一站式換照服務，即日起開放預約參加。圖為前一場次資料照。圖／基隆監理站提供
基隆監理站29日將在七堵火車站4樓正明里民活動中心，辦理「體檢、講習、換照三合一」高齡一站式換照服務，即日起開放預約參加。圖為前一場次資料照。圖／基隆監理站提供

基隆監理站29日將在七堵火車站4樓正明里民活動中心，辦理「體檢、講習、換照三合一」高齡一站式換照服務，即日起開放預約參加。圖為前一場次資料照。圖／基隆監理站提供
基隆監理站29日將在七堵火車站4樓正明里民活動中心，辦理「體檢、講習、換照三合一」高齡一站式換照服務，即日起開放預約參加。圖為前一場次資料照。圖／基隆監理站提供

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