光明路工程榮獲「馬路好行」優良獎 基市府：要從一條路走向完整路網

基隆市政府今天表示，光明路改善工程（第1期）基於人為本思維，改善人行環境，獲頒2026馬路好行評選工程類優良獎。後續將再從車站、商圈、學校及公共設施等重要節點出發，建構區域人行系統，最終形成完整的人本交通路網。

工務處長簡翊哲表示，光明路改善並非單一工程，而是七堵整體人行路網逐步建構的重要一環。後續將持續結合都市發展、交通及捷運等相關建設，配合整體都市發展及捷運工程推動人行環境改善。

市府今年也已爭取到相關規畫經費，七堵後站周邊的明德國中、基隆商工、長興國小等學校區域，將由教育處提出通學需求，由工務處辦理設計及施工，逐步完善學校與車站間的通學路網。

基隆市副市長方定安日前帶領市府相關局處及工程團隊，前往光明路了解工區的改變過程，從使用者角度檢視人行空間、無障礙設施及路口安全改善成果，期盼透過這件工程案例經驗分享，帶動市府公共工程持續精進，讓人本交通真正落實於市民日常生活。

方定安表示，市府高度重視七堵區整體人行路網建構，光明路改善工程獲得國土署肯定，不只是單一工程的成果，更是市府持續推動人本交通的階段性成果。未來將以人為本，持續改善人行環境，逐步串聯光明安居、七堵區公所、鐵道公園及七堵火車站。

方也說，市府也會思考未來七堵火車站，與基隆捷運SB21站間的人行系統串聯，同時將南興市場商圈及學校周邊通學步道路網納入整體規畫，讓各個重要生活節點逐步串聯，打造更安全、便利的通行環境。

方定安指出，公共工程要從市民每天使用的道路及人行空間出發，只要能真正回應使用需求，透過細部調整及環境改善，就能有效提升交通安全與通行品質。市府將持續檢視各路段實際使用情形，從使用者需求出發，持續精進人行環境品質，讓公共建設更貼近市民生活。

基隆市政府今天表示，光明路改善工程（第1期）基於人為本思維，改善人行環境，獲頒2026馬路好行評選工程類優良獎。圖為施工前街景。圖／基市府提供

基隆市政府今天表示，光明路改善工程（第1期）基於人為本思維，改善人行環境，獲頒2026馬路好行評選工程類優良獎。圖為施工後街景。圖／基市府提供