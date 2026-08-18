快訊

吳子嘉爆鄭朝方家族豪華農舍大違建 縣府要查…鄭辦：沒有評論

航見科技公司涉採購大陸無人機晶片負責人被押 台中公司疑空殼

七夕情人節支持者贈花打氣 陳幸妤笑問：我現在要跟誰過？

聽新聞
0:00 / 0:00

台東泰源監獄鐵窗牌月餅來了 9月11日前開放預購

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
中秋將近，台東泰源監獄烘焙工坊收容人投入月餅製作，從餡料、酥皮到烘焙等工序皆親手完成，透過技能訓練學習一技之長，為日後重返社會做準備。圖／泰源監獄提供
中秋將近，台東泰源監獄烘焙工坊收容人投入月餅製作，從餡料、酥皮到烘焙等工序皆親手完成，透過技能訓練學習一技之長，為日後重返社會做準備。圖／泰源監獄提供

矯正署台東泰源監獄推出蛋黃酥、綠豆椪及核桃烏豆沙廣式月餅等應景糕餅，即日起至9月11日開放預購。每顆月餅不只是中秋團圓滋味，也承載收容人透過烘焙技能訓練、為重返社會做準備的心意。

其中蛋黃酥從鴨蛋黃烘烤、酥皮製作、烏豆沙內餡包製，到刷蛋液、撒黑芝麻及烘焙等工序，全由經過訓練的收容人親手完成，不添加防腐劑。從食材到成品，每一道程序都考驗耐心與細心。

參與烘焙工坊作業的收容人，必須經過健康檢查、遴選及實作訓練，通過相關培訓後才能投入糕餅製作。透過實際作業，除了學習烘焙技術，也培養規律生活、團隊合作及工作責任感。

收容人阿倫（綽號）表示，過去雖曾短暫從事麵包烘焙工作，但進入泰源監獄後，經由烘焙工坊技術訓練及一次次實際操作，才逐漸掌握較完整的烘焙技能。對他而言，學會一項可以帶得走的專業，是未來重新回到社會的重要基礎，也希望能靠自己的技術重新開始。

典獄長葛煌明表示，監獄辦理收容人作業並非以營利為目的，而是希望藉由技能訓練，讓收容人學得一技之長，為日後重返社會累積能力。每一次完成作業，不只是完成一項工作，也是收容人重新建立信心的過程。

泰源監獄表示，今年中秋推出的蛋黃酥、綠豆椪及核桃烏豆沙廣式月餅，即日起開放預購至9月11日，相關訂購方式及產品資訊可洽泰源監獄。監獄也希望透過中秋糕餅，讓民眾品嘗傳統節慶滋味之餘，也看見收容人學習技藝、重新出發的努力。

矯正署台東泰源監獄推出的月餅，從食材到成品，不添加防腐劑。圖／泰源監獄提供
矯正署台東泰源監獄推出的月餅，從食材到成品，不添加防腐劑。圖／泰源監獄提供

月餅 台東 鐵窗

延伸閱讀

新黑馬入榜！ 2026最新蛋黃酥必買十大名單

擂茶竟變蛋黃酥！客家餐廳首闖中秋市場 限量600盒已賣逾8成

天仁茗茶精選多款中秋禮盒 茶月餅、茶釀咖啡一次滿足

全國首座「幸福喵樂宅」 板橋啟用

相關新聞

基隆電變所主變電器異常！萬戶短暫停電 啟動發電機應急

台電基隆變電所3號主變電器今早9時許出現異常訊號，電變所啟動保護機制，造成包括衛生福利部基隆醫院在內，共1萬2614戶短暫停電。部基停電後，緊急發電機起動維持重要用電設備供電。台電3分鐘內復電，部基也在約10分鐘後，恢復接受台電供電。

安和一街271巷停車場開工 謝國樑：已盤點9處閒置土地闢建鄰里停車場

基隆市長謝國樑今天主持安和一街271巷停車場開工典禮，完工後可增加43個汽車停車格。謝說，上任後盤點空地，已規畫闢建9個鄰里停車場，共增加375個汽車停車位及202個機車停車位。未來也會興建立體停車場，但要看中央和市府經費再規畫。

光明路工程榮獲「馬路好行」優良獎 基市府：要從一條路走向完整路網

基隆市政府今天表示，光明路改善工程（第1期）基於人為本思維，改善人行環境，獲頒2026馬路好行評選工程類優良獎。後續將再從車站、商圈、學校及公共設施等重要節點出發，建構區域人行系統，最終形成完整的人本交通路網。

台東泰源監獄鐵窗牌月餅來了 9月11日前開放預購

矯正署台東泰源監獄推出蛋黃酥、綠豆椪及核桃烏豆沙廣式月餅等應景糕餅，即日起至9月11日開放預購。每顆月餅不只是中秋團圓滋味，也承載收容人透過烘焙技能訓練、為重返社會做準備的心意。

遭施暴致死？搜救犬Wilson死因再掀爭議 消防局將對外說明

曾在403花蓮強震搜救行動中立下功勞、被譽為「特搜小鋼砲」的搜救犬Wilson，死亡原因近日再度引發討論。面對外界質疑犬隻並非意外墜樓身亡，而是遭人施暴致死，花蓮縣消防局表示，正彙整事發相關資料及死亡證明，後續將對外說明。

有補助卻沒錢發？審計點出台東孕產婦交通費執行問題

台東縣議會今天持續開臨時會，由中央審計室審計官兼主任蔣文興到場報告縣府總決算審核情形，其中台東縣辦理原住民族地區孕產婦產前檢查及生產交通費補助遭審計點名，部分衛生所採孕產婦主動申請方式，宣導及受理較為被動，甚至有衛生所因經費分配不足，導致無法核發補助費用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。