台東泰源監獄鐵窗牌月餅來了 9月11日前開放預購

矯正署台東泰源監獄推出蛋黃酥、綠豆椪及核桃烏豆沙廣式月餅等應景糕餅，即日起至9月11日開放預購。每顆月餅不只是中秋團圓滋味，也承載收容人透過烘焙技能訓練、為重返社會做準備的心意。

其中蛋黃酥從鴨蛋黃烘烤、酥皮製作、烏豆沙內餡包製，到刷蛋液、撒黑芝麻及烘焙等工序，全由經過訓練的收容人親手完成，不添加防腐劑。從食材到成品，每一道程序都考驗耐心與細心。

參與烘焙工坊作業的收容人，必須經過健康檢查、遴選及實作訓練，通過相關培訓後才能投入糕餅製作。透過實際作業，除了學習烘焙技術，也培養規律生活、團隊合作及工作責任感。

收容人阿倫（綽號）表示，過去雖曾短暫從事麵包烘焙工作，但進入泰源監獄後，經由烘焙工坊技術訓練及一次次實際操作，才逐漸掌握較完整的烘焙技能。對他而言，學會一項可以帶得走的專業，是未來重新回到社會的重要基礎，也希望能靠自己的技術重新開始。

典獄長葛煌明表示，監獄辦理收容人作業並非以營利為目的，而是希望藉由技能訓練，讓收容人學得一技之長，為日後重返社會累積能力。每一次完成作業，不只是完成一項工作，也是收容人重新建立信心的過程。

泰源監獄表示，今年中秋推出的蛋黃酥、綠豆椪及核桃烏豆沙廣式月餅，即日起開放預購至9月11日，相關訂購方式及產品資訊可洽泰源監獄。監獄也希望透過中秋糕餅，讓民眾品嘗傳統節慶滋味之餘，也看見收容人學習技藝、重新出發的努力。