聽新聞
0:00 / 0:00
基隆安和一街271巷停車場開工 估11月完工提供43車位
基隆市長謝國樑今天主持安樂區安和一街271巷停車場開工典禮，工程預計11月完工後，可提供43個汽車停車格，紓解安樂區在地停車需求。
基隆市政府交通處技正許淑聖上午在開工典禮簡報停車場工程內容，工程範圍北起271巷涼亭區，往南延伸至建德國中側門對面的人行道頂點，總長約196公尺。
許淑聖說，建德國中側門到涼亭區邊緣為單排停車，長度126公尺，將劃設19個停車格，另將現有的涼亭、階梯等清除後做成鋪面為雙排停車區，可劃設24個停車格，合計43個停車格，工程經費共新台幣813萬元，預計11月1日完工。
謝國樑指出，今年「基隆市路外停車場設置工程」共推動4處停車場，除了今天開工的安和一街271巷停車場外，還包括暖暖區東勢街26巷、七堵區工建路7號，及百福車站附近機車停車場。
其中，安和一街271巷及百福車站停車場預計於今年11月完工，暖暖區東勢街26巷及七堵區工建路7號停車場則預計於明年1月完工。4處工程完成後，預計新增90個小型汽車停車格（含2席充電樁）及128個機車停車格。
謝國樑表示，市府規劃共闢建9個鄰里停車場，總計增加375個汽車停車格及202個機車停車格，至於新建立體停車場，必須視中央與市府經費規劃，市府也會持續善用空間，打造更多處鄰里停車場。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。