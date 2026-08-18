快訊

台灣的詛咒？韓「光州雙年展」強迫台灣改名恐成慣例

陳幸妤：立委告訴趙建銘是阿扁點頭關他 就像柯文哲說被賴清德抓去關

七夕別只約會！命理師曝「5招」旺桃花 穿破衣恐感情生變

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆安和一街271巷停車場開工 估11月完工提供43車位

中央社／ 基隆18日電

基隆市長謝國樑今天主持安樂區安和一街271巷停車場開工典禮，工程預計11月完工後，可提供43個汽車停車格，紓解安樂區在地停車需求。

基隆市政府交通處技正許淑聖上午在開工典禮簡報停車場工程內容，工程範圍北起271巷涼亭區，往南延伸至建德國中側門對面的人行道頂點，總長約196公尺。

許淑聖說，建德國中側門到涼亭區邊緣為單排停車，長度126公尺，將劃設19個停車格，另將現有的涼亭、階梯等清除後做成鋪面為雙排停車區，可劃設24個停車格，合計43個停車格，工程經費共新台幣813萬元，預計11月1日完工。

謝國樑指出，今年「基隆市路外停車場設置工程」共推動4處停車場，除了今天開工的安和一街271巷停車場外，還包括暖暖區東勢街26巷、七堵區工建路7號，及百福車站附近機車停車場。

其中，安和一街271巷及百福車站停車場預計於今年11月完工，暖暖區東勢街26巷及七堵區工建路7號停車場則預計於明年1月完工。4處工程完成後，預計新增90個小型汽車停車格（含2席充電樁）及128個機車停車格。

謝國樑表示，市府規劃共闢建9個鄰里停車場，總計增加375個汽車停車格及202個機車停車格，至於新建立體停車場，必須視中央與市府經費規劃，市府也會持續善用空間，打造更多處鄰里停車場。

基隆 停車場 車位

延伸閱讀

新台南車站9月揭牌 東區新都心拚蛻變

海砂屋改建...東新國小校舍2期2029完工 蔣萬安：完善校園社區機能

斗六人文公園開發進度逾8成 劉建國服務處17年老家因這原因確定搬家

台61線彰化鹿港休息站動土 預計116年5月中完工

相關新聞

基隆電變所主變電器異常！萬戶短暫停電 啟動發電機應急

台電基隆變電所3號主變電器今早9時許出現異常訊號，電變所啟動保護機制，造成包括衛生福利部基隆醫院在內，共1萬2614戶短暫停電。部基停電後，緊急發電機起動維持重要用電設備供電。台電3分鐘內復電，部基也在約10分鐘後，恢復接受台電供電。

安和一街271巷停車場開工 謝國樑：已盤點9處閒置土地闢建鄰里停車場

基隆市長謝國樑今天主持安和一街271巷停車場開工典禮，完工後可增加43個汽車停車格。謝說，上任後盤點空地，已規畫闢建9個鄰里停車場，共增加375個汽車停車位及202個機車停車位。未來也會興建立體停車場，但要看中央和市府經費再規畫。

遭施暴致死？搜救犬Wilson死因再掀爭議 消防局將對外說明

曾在403花蓮強震搜救行動中立下功勞、被譽為「特搜小鋼砲」的搜救犬Wilson，死亡原因近日再度引發討論。面對外界質疑犬隻並非意外墜樓身亡，而是遭人施暴致死，花蓮縣消防局表示，正彙整事發相關資料及死亡證明，後續將對外說明。

有補助卻沒錢發？審計點出台東孕產婦交通費執行問題

台東縣議會今天持續開臨時會，由中央審計室審計官兼主任蔣文興到場報告縣府總決算審核情形，其中台東縣辦理原住民族地區孕產婦產前檢查及生產交通費補助遭審計點名，部分衛生所採孕產婦主動申請方式，宣導及受理較為被動，甚至有衛生所因經費分配不足，導致無法核發補助費用。

真相只有一個！Wilson之死 議長張峻要求消防局專案報告

曾在403地震搜救立下大功的搜救犬Wilson去年死亡，近日再鬧得沸沸揚揚，一名前消防員暗示死因不單純，暗示有人虐狗。議長張峻今天表示，已要求消防局專案報告；消防局表示，正著手整理相關資料，會配合辦理。

南迴驛站甩開「只剩廁所」陰影 店家回流近滿櫃 旅客：服務豐富

台東南迴公路上的「大武之心—南迴驛站」2022年10月開幕，曾被譽為南迴公路「最美休息站」，開幕初期吸引不少往返旅客停留。不過，去年底驛站一度傳出經營困難，不少店家陸續撤出，地方甚至出現「只剩上廁所功能」的說法，引發縣議員關切。經縣府與營運業者持續努力，如今店家陸續回流，站內櫃位幾乎重新補滿，遊戲區、按摩椅等休憩設施也持續提供服務，南迴旅客又多了一處可以吃、喝、逛及休息的選擇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。