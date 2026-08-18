基隆安和一街271巷停車場開工 估11月完工提供43車位

基隆市長謝國樑今天主持安樂區安和一街271巷停車場開工典禮，工程預計11月完工後，可提供43個汽車停車格，紓解安樂區在地停車需求。

基隆市政府交通處技正許淑聖上午在開工典禮簡報停車場工程內容，工程範圍北起271巷涼亭區，往南延伸至建德國中側門對面的人行道頂點，總長約196公尺。

許淑聖說，建德國中側門到涼亭區邊緣為單排停車，長度126公尺，將劃設19個停車格，另將現有的涼亭、階梯等清除後做成鋪面為雙排停車區，可劃設24個停車格，合計43個停車格，工程經費共新台幣813萬元，預計11月1日完工。

謝國樑指出，今年「基隆市路外停車場設置工程」共推動4處停車場，除了今天開工的安和一街271巷停車場外，還包括暖暖區東勢街26巷、七堵區工建路7號，及百福車站附近機車停車場。

其中，安和一街271巷及百福車站停車場預計於今年11月完工，暖暖區東勢街26巷及七堵區工建路7號停車場則預計於明年1月完工。4處工程完成後，預計新增90個小型汽車停車格（含2席充電樁）及128個機車停車格。

謝國樑表示，市府規劃共闢建9個鄰里停車場，總計增加375個汽車停車格及202個機車停車格，至於新建立體停車場，必須視中央與市府經費規劃，市府也會持續善用空間，打造更多處鄰里停車場。