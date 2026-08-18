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安和一街271巷停車場開工 謝國樑：已盤點9處閒置土地闢建鄰里停車場

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今天主持安和一街271巷停車場開工典禮，並聽取交通處簡報工程內容，完工後可增加43個汽車停車格。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天主持安和一街271巷停車場開工典禮，並聽取交通處簡報工程內容，完工後可增加43個汽車停車格。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑今天主持安和一街271巷停車場開工典禮，完工後可增加43個汽車停車格。謝說，上任後盤點空地，已規畫闢建9個鄰里停車場，共增加375個汽車停車位及202個機車停車位。未來也會興建立體停車場，但要看中央和市府經費再規畫。

基隆市政府交通處今天上午在安和一街271巷，舉辦里鄰停車場開工儀式，謝國樑出席，安樂區多名議員、里長也到場，見證這項改善當地社區交通安全和秩序的工程開工。

謝國樑說，停車問題與市民每天的生活息息相關，因此他要求積極盤點各行政區公有土地，有效活化閒置或具開發利用條件的土地，轉化成市民可使用的停車空間，讓市政建設回應市民日常需求。

謝國樑表示，安和一街271巷停車場，兩個多月後就可以完工使用，增加43個停車位。市府已規畫闢建的9個鄰里停車場，總計可增加375個汽車停車位及202個機車停車位。這些鄰里停車場都是市府積極盤點，找出的空地或閒置土地，並感謝那在地里長提供建議，交通處同仁努力闢建。

交通處在開工典禮前簡報停車場工程設計，指將以不開挖邊坡坡腳的原則，把現有271巷的人行道往邊坡移兩公尺，騰出空間畫設汽車停車格，工程經費為813萬元。

工程範圍北起涼亭區，往南延伸到面對建德國中後側門的人行道的頂點，總長196公尺。從建德國中側門到涼亭區邊緣是單排停車，長度126公尺，畫設19個停車格。其他比較有腹地的路段可雙排停車，加上現有涼亭、階梯等結構物清除後的舖面，共可畫設24個停車格，合計43個停車格。

謝國樑表示，改善停車環境不能只靠單一大型停車場，而是要從各行政區、生活圈，逐步補足停車需求。他會持續督導相關停車建設，積極尋找適合的公有土地，規畫更多鄰里停車場，讓停車空間更貼近市民生活。

基隆市安和一街271巷停車場今天開工，將拆除現有涼亭等結構物，再畫設停車格。記者邱瑞杰／攝影
基隆市安和一街271巷停車場今天開工，將拆除現有涼亭等結構物，再畫設停車格。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑今天主持安和一街271巷停車場開工典禮時說，會積極尋找適合的公有土地規畫更多鄰里停車場，讓停車空間更貼近市民生活。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天主持安和一街271巷停車場開工典禮時說，會積極尋找適合的公有土地規畫更多鄰里停車場，讓停車空間更貼近市民生活。記者邱瑞杰／攝影

基隆市安和一街271巷停車場今天開工，施工將人行道往右移兩公尺，再畫設路旁停車格。記者邱瑞杰／攝影
基隆市安和一街271巷停車場今天開工，施工將人行道往右移兩公尺，再畫設路旁停車格。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑今天主持安和一街271巷停車場開工典禮，完工後可增加43個汽車停車格。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天主持安和一街271巷停車場開工典禮，完工後可增加43個汽車停車格。記者邱瑞杰／攝影

謝國樑 停車場 開工

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