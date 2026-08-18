遭施暴致死？搜救犬Wilson死因再掀爭議 消防局將對外說明

曾在403花蓮強震搜救行動中立下功勞、被譽為「特搜小鋼砲」的搜救犬Wilson，死亡原因近日再度引發討論。面對外界質疑犬隻並非意外墜樓身亡，而是遭人施暴致死，花蓮縣消防局表示，正彙整事發相關資料及死亡證明，後續將對外說明。

Wilson為傑克羅素梗公犬，2024年花蓮地震後曾深入太魯閣砂卡礑步道執行搜救任務，憑藉敏銳嗅覺及靈活身手協助尋獲罹難者，受到各界肯定；沒想到Wilson於去年5月底端午節期間訓練時死亡，消防局當時說明，犬隻是在訓練過程中不慎墜樓。

近日有消防局前隊員在網路發文爆料，指稱Wilson實際上是遭人踹擊致死，桃園市議員黃瓊慧也公開與消防員的對話內容，指犬隻除遭踹擊外，還曾被拉著牽繩撞向牆面，且事發當下多名隊員都曾到場查看。她也質疑，Wilson原領犬員將於10月以個人名義參加消防署搜救犬訓練課程，認為相關資格有待檢視。

不過，也有網友質疑爆料內容缺乏具體證據，認為相關指控仍待查證，並懷疑爆料者是否因過去電費爭議與消防局存有嫌隙。由於各方說法分歧，花蓮縣議會議長張峻已要求消防局於8月31日提出專案報告；縣議員張美慧則呼籲民眾理性看待，不要以電話查證癱瘓分隊勤務，也避免肉搜家屬及相關人員，影響無辜者生活。

消防局長吳兆遠表示，Wilson訓練地點當時未設置監視設備，因此無法提供影像佐證，目前已要求局內整理事發經過、死亡證明等相關資料，待彙整完成後將對外說明。而原領犬員在事件後已調離犬隊，機關未指派其參加訓練，至於消防署受訓名單中為何出現其姓名，仍待進一步向消防署了解。