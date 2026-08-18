有補助卻沒錢發？審計點出台東孕產婦交通費執行問題

台東縣議會今天持續開臨時會，由中央審計室審計官兼主任蔣文興到場報告縣府總決算審核情形，其中台東縣辦理原住民族地區孕產婦產前檢查及生產交通費補助遭審計點名，部分衛生所採孕產婦主動申請方式，宣導及受理較為被動，甚至有衛生所因經費分配不足，導致無法核發補助費用。

審計指出，台東縣推動原住民族地區孕產婦產前檢查及生產交通費補助，原意是協助偏遠地區孕產婦往返醫療院所，減輕就醫交通負擔，但實際執行上，部分衛生所採取「民眾主動申請」方式，若孕產婦不清楚相關福利或申請條件，就可能錯失申請機會。

更值得注意的是，部分衛生所還面臨補助經費分配不足問題，導致符合資格的孕產婦申請補助時，竟可能出現「有資格、卻沒錢可發」的情形。審計認為相關執行方式仍有改善空間。

依台東縣府114年補助計畫，符合資格的原住民孕產婦，以及居住於山地原住民族地區的非原住民孕產婦，可申請產前檢查及生產交通費補助，依就醫距離區分為每次200元、600元及1000元，40公里以上每次最高補助1000元。

針對審計所提缺失，縣府表示，將調整補助經費分配方式，讓各鄉鎮衛生所都有經費可以受理申請，同時把過去較為被動的作法轉為主動宣導，讓孕婦充分了解這項福利及申請條件。

縣府指出，過去補助經費採平均分配方式，部分衛生所因申請案件較多，可能出現經費不足情形。未來將改變分配方式，不再單純平均分配，而是採「有申請、符合資格就給予補助」的原則，確保真正符合資格的孕產婦都能領到補助。

縣府表示，希望透過調整經費配置及加強宣導，讓這項針對偏鄉孕產婦的交通福利真正落實，避免再發生衛生所因經費不足而無法核發補助的情況。