花蓮搜救犬Wilson死因成疑 議會要求消防局專案報告

曾在0403花蓮地震立功的搜救犬Wilson，去年訓練過程墜樓離世，近日有消防員爆料「Wilson死因不單純」引起網友共憤。花蓮縣議長張峻要求花蓮縣消防局31日專案報告說明。

曾在花蓮服務的消防員於社群平台爆料，「絕對不是墜樓，要求消防局拿出Wilson的墜樓死亡證據、這是結構犯罪，裡裡外外上上下下都在包庇、在花蓮早已不是秘密」，留言網友也提到「夢到Wilson被領犬員踹死」等，引起網友討論。

事發至今，花蓮縣消防局對外受訪都說明，Wilson是訓練過程不慎從3樓墜落殉職，曾姓領犬員很自責，為避免原單位觸景傷情，已被調離到其他外勤單位，不會再讓其從事領犬員工作。

花蓮縣議會議長張峻今天在臉書發文表示，已將Wilson死亡案件列入8月31日臨時大會議程，要求花蓮縣消防局提出專案報告，說明當天事發經過、現場紀錄、送醫及相關資料、調查程序、懲處依據，以及近日各項指控的查證結果。

張峻表示，搜救犬死亡事件引發重大爭議，網路更出現涉及不當對待、內部管理等嚴重指控，不預設立場也不冤枉任何人，該究責就依法處理，若指控非事實，就應該用證據還當事人清白。

民進黨籍縣議員張美慧也發文，支持消防局必須專案報告，花蓮縣政府危機處理不及格，波及基層消防人員士氣，甚至連不一定有關的動物醫院、消防人員家屬私領域都被肉搜公審。

張美慧也呼籲民眾，不要再電話癱瘓消防局、特搜大隊、吉安分隊等需通聯暢通的救災執勤單位。

花蓮縣消防局長吳兆遠今天接受中央社電話採訪表示，已通知同事準備相關證據，在專案報告統一對外說明。

有網友發現，曾姓領犬員報名今年10月的「消防署特搜隊與BRH德國聯邦救難犬協會共同訓練實施計畫」。吳兆遠說，局內並沒有派人參加，曾員應是自行報名，若通過也不會直接安排搜救犬工作。

3歲的搜救犬Wilson是傑克羅素梗犬，體型嬌小、活潑好動，在0403地震太魯閣搜救任務，尋獲多名罹難者立功，被譽為「特搜小鋼炮」。