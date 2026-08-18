快訊

台中警員再爆「紅白單」圖利涉貪 中檢搜索帶回11人、聲押1警

趙建銘「大學生女友」學校曝光 陳幸妤：帶爸爸去趙診所沒人理我們

新北市警察局交通警察 邀8男在母校激戰、拍性愛片下場慘了

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮搜救犬Wilson死因成疑 議會要求消防局專案報告

中央社／ 花蓮縣18日電

曾在0403花蓮地震立功的搜救犬Wilson，去年訓練過程墜樓離世，近日有消防員爆料「Wilson死因不單純」引起網友共憤。花蓮縣議長張峻要求花蓮縣消防局31日專案報告說明。

曾在花蓮服務的消防員於社群平台爆料，「絕對不是墜樓，要求消防局拿出Wilson的墜樓死亡證據、這是結構犯罪，裡裡外外上上下下都在包庇、在花蓮早已不是秘密」，留言網友也提到「夢到Wilson被領犬員踹死」等，引起網友討論。

事發至今，花蓮縣消防局對外受訪都說明，Wilson是訓練過程不慎從3樓墜落殉職，曾姓領犬員很自責，為避免原單位觸景傷情，已被調離到其他外勤單位，不會再讓其從事領犬員工作。

花蓮縣議會議長張峻今天在臉書發文表示，已將Wilson死亡案件列入8月31日臨時大會議程，要求花蓮縣消防局提出專案報告，說明當天事發經過、現場紀錄、送醫及相關資料、調查程序、懲處依據，以及近日各項指控的查證結果。

張峻表示，搜救犬死亡事件引發重大爭議，網路更出現涉及不當對待、內部管理等嚴重指控，不預設立場也不冤枉任何人，該究責就依法處理，若指控非事實，就應該用證據還當事人清白。

民進黨籍縣議員張美慧也發文，支持消防局必須專案報告，花蓮縣政府危機處理不及格，波及基層消防人員士氣，甚至連不一定有關的動物醫院、消防人員家屬私領域都被肉搜公審。

張美慧也呼籲民眾，不要再電話癱瘓消防局、特搜大隊、吉安分隊等需通聯暢通的救災執勤單位。

花蓮縣消防局長吳兆遠今天接受中央社電話採訪表示，已通知同事準備相關證據，在專案報告統一對外說明。

有網友發現，曾姓領犬員報名今年10月的「消防署特搜隊與BRH德國聯邦救難犬協會共同訓練實施計畫」。吳兆遠說，局內並沒有派人參加，曾員應是自行報名，若通過也不會直接安排搜救犬工作。

3歲的搜救犬Wilson是傑克羅素梗犬，體型嬌小、活潑好動，在0403地震太魯閣搜救任務，尋獲多名罹難者立功，被譽為「特搜小鋼炮」。

Wilson 搜救犬 花蓮

延伸閱讀

真相只有一個！Wilson之死 議長張峻要求消防局專案報告

花蓮推動智慧交通 試辦救護車優先通行綠色通道

竹市消防導入智慧生理監測 守護人員火場安全

短短3個月再傳教師憾事 工會籲檢討制度漏洞、建完善支持機制

相關新聞

基隆電變所主變電器異常！萬戶短暫停電 啟動發電機應急

台電基隆變電所3號主變電器今早9時許出現異常訊號，電變所啟動保護機制，造成包括衛生福利部基隆醫院在內，共1萬2614戶短暫停電。部基停電後，緊急發電機起動維持重要用電設備供電。台電3分鐘內復電，部基也在約10分鐘後，恢復接受台電供電。

遭施暴致死？搜救犬Wilson死因再掀爭議 消防局將對外說明

曾在403花蓮強震搜救行動中立下功勞、被譽為「特搜小鋼砲」的搜救犬Wilson，死亡原因近日再度引發討論。面對外界質疑犬隻並非意外墜樓身亡，而是遭人施暴致死，花蓮縣消防局表示，正彙整事發相關資料及死亡證明，後續將對外說明。

有補助卻沒錢發？審計點出台東孕產婦交通費執行問題

台東縣議會今天持續開臨時會，由中央審計室審計官兼主任蔣文興到場報告縣府總決算審核情形，其中台東縣辦理原住民族地區孕產婦產前檢查及生產交通費補助遭審計點名，部分衛生所採孕產婦主動申請方式，宣導及受理較為被動，甚至有衛生所因經費分配不足，導致無法核發補助費用。

真相只有一個！Wilson之死 議長張峻要求消防局專案報告

曾在403地震搜救立下大功的搜救犬Wilson去年死亡，近日再鬧得沸沸揚揚，一名前消防員暗示死因不單純，暗示有人虐狗。議長張峻今天表示，已要求消防局專案報告；消防局表示，正著手整理相關資料，會配合辦理。

南迴驛站甩開「只剩廁所」陰影 店家回流近滿櫃 旅客：服務豐富

台東南迴公路上的「大武之心—南迴驛站」2022年10月開幕，曾被譽為南迴公路「最美休息站」，開幕初期吸引不少往返旅客停留。不過，去年底驛站一度傳出經營困難，不少店家陸續撤出，地方甚至出現「只剩上廁所功能」的說法，引發縣議員關切。經縣府與營運業者持續努力，如今店家陸續回流，站內櫃位幾乎重新補滿，遊戲區、按摩椅等休憩設施也持續提供服務，南迴旅客又多了一處可以吃、喝、逛及休息的選擇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。