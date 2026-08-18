花蓮石梯坪保育區強化巡守 裁處2件流刺網違規案件

維護石梯坪水產動植物繁殖保育區海洋生態及漁業資源，花蓮縣府透過巡守隊加強巡查，並與海巡密切聯繫，一旦發現疑似違規設置流刺網等情形立即通報舉發，今年迄今已裁處2件違規案。

花蓮縣政府農業處表示，縣府自民國107年10月18日公告「花蓮縣刺網漁業禁漁區及有關限制事宜」，所稱刺網漁業包括主營或兼營的刺網、底刺網、流刺網、流網等刺網類型漁業。依公告規定，鹽寮、水璉、高山、小湖、豐濱及石梯坪等6處水產動植物繁殖保育區（漁業資源保育區），距岸500公尺範圍內禁止刺網漁業漁船（筏）作業。

農業處指出，流刺網並非僅於保育對象繁殖期間受到限制，而是在保育區距岸500公尺範圍內均禁止作業，呼籲漁民共同遵守相關規範，維護沿岸漁業資源永續。

花蓮縣農業處長陳淑雯表示，流刺網屬公告規範的刺網漁業類型，若於石梯坪保育區距岸500公尺範圍內進行流刺網作業，即屬公告禁止事項。違反公告規定者，依漁業法第65條第6款規定，可處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰；如涉及其他違法行為，也將依相關法令辦理。

陳淑雯說明，石梯坪保育區巡守隊巡查發現疑似違規流刺網或其他違法行為時，均於第一時間通報海巡單位查察並向縣府舉發，經確認違規事實後，由縣府依漁業法及行政程序法相關規定辦理裁處，今年度迄今已裁處2件違規案件。縣府也已要求巡守隊持續加強巡查，透過社區巡守與海巡查察相互合作，提高保育區現場管理及即時處理量能。

針對確認違規設置的流刺網，縣府將視海象及現場安全條件，協請具備專業能力及安全作業條件的潛水人員進行拆除，避免漁網持續纏繞魚類、龍蝦及其他海洋生物，降低違規或廢棄漁具對海洋生態造成的影響。

陳淑雯指出，石梯坪海域是花蓮重要的海洋生態資源及觀光遊憩場域，保育工作需要政府、漁民、在地居民及海洋遊憩業者共同維護。未來除持續透過巡守隊進行日常巡查外，也將與海巡單位保持橫向聯繫，對違規事項積極查處，依違規情節依法裁處。

花蓮縣政府呼籲，從事漁業及海洋遊憩活動的民眾應確實遵守禁漁及保育相關規定，切勿於保育區禁止範圍內從事刺網、流刺網等違規作業。民眾如發現疑似違規設置流刺網、違法採捕或其他破壞保育區生態的行為，可提供發現時間、地點及相關影像資訊，協助縣府及海巡單位即時查處，共同守護石梯坪珍貴的海洋生態與漁業資源。