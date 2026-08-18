基隆電變所主變電器異常！萬戶短暫停電 啟動發電機應急

台電基隆變電所3號主變電器今早9時許出現異常訊號，電變所啟動保護機制，造成包括衛生福利部基隆醫院在內，共1萬2614戶短暫停電。部基停電後，緊急發電機起動維持重要用電設備供電。台電3分鐘內復電，部基也在約10分鐘後，恢復接受台電供電。

台電基隆區營業處表示，基隆變電所內的3號主變電器異常，因此啟動保護機制，上午9時22起起有1萬2614戶短暫停電，並在3分鐘內全面復電。主變壓器是變電所的核心設備，功能是改變電壓，確保電力在發電廠、輸電網路和配電網路間，安全、高效傳送與分配。

台電表示，部立基隆醫院在停電後，自備緊急發電機起動，維持重要用電設備供電正常。台電在9時25分恢復供電後，醫院依復電程序，各回路依序恢復接受台電端供電，約10分鐘基隆醫院已全面正常用電。