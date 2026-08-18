真相只有一個！Wilson之死 議長張峻要求消防局專案報告

曾在403地震搜救立下大功的搜救犬Wilson去年死亡，近日再鬧得沸沸揚揚，一名前消防員暗示死因不單純，暗示有人虐狗。議長張峻今天表示，已要求消防局專案報告；消防局表示，正著手整理相關資料，會配合辦理。

Wilson是一隻傑克羅素犬，前年403地震發生後與領犬員在太魯閣砂卡礑步道出任務，多次找到罹難者遺體，但牠去年5月底在訓練基地死亡，當時消防局說法是跟隨領犬員自主訓練時，因雨天場地濕滑，且3樓鐵欄杆滑軌門未關妥，不慎墜樓不治。近日前消防員在網路上爆料，引發質疑Wilson遭虐待致死。

張峻今天表示，Wilson之死，網路出現涉及不當對待、內部管理等嚴重指控，面對這麼多疑問，消防局不能只用一句「相信同仁」就結束。

他已要求將此案列入8月31日第23次臨時大會議程，要求花蓮縣消防局提出專案報告，完整說明當年事件經過、現場紀錄、送醫及相關資料、調查程序、懲處依據，以及近日各項指控的查證結果。

張峻強調，不會預設立場，也不冤枉任何人，但所有證據都應該攤在陽光下接受檢驗。若有人為疏失就追究，若涉及違法或不當行為，就依法究責，如果相關指控並非事實，也應該用完整證據還當事人清白。

張峻說，Wilson曾經為花蓮救災付出，消防弟兄姊妹也值得一個公平、透明、有尊嚴的工作環境，會秉持「不掩蓋、不包庇、不護短」監督到底，「真相只有一個」。

花蓮縣消防局表示，一定會配合議會辦理，也正著手整理相關證據。