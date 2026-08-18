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南迴驛站甩開「只剩廁所」陰影 店家回流近滿櫃 旅客：服務豐富

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
南迴驛站店家陸續進駐後，旅客不再只是停車、如廁，也能逛街、採買及休息，增加驛站停留誘因。尤聰光／攝影
南迴驛站店家陸續進駐後，旅客不再只是停車、如廁，也能逛街、採買及休息，增加驛站停留誘因。尤聰光／攝影

台東南迴公路上的「大武之心—南迴驛站」2022年10月開幕，曾被譽為南迴公路「最美休息站」，開幕初期吸引不少往返旅客停留。不過，去年底驛站一度傳出經營困難，不少店家陸續撤出，地方甚至出現「只剩上廁所功能」的說法，引發縣議員關切。經縣府與營運業者持續努力，如今店家陸續回流，站內櫃位幾乎重新補滿，遊戲區、按摩椅等休憩設施也持續提供服務，南迴旅客又多了一處可以吃、喝、逛及休息的選擇。

大武之心—南迴驛站當初以南迴重要休憩及旅遊服務據點定位，除提供停車、如廁等基本功能，也引進餐飲、飲品、伴手禮及地方特色商品，希望讓長途行駛南迴公路的旅客願意停下腳步。然而，受到消費環境及營運等因素影響，去年底部分店家陸續撤出，空置櫃位增加，驛站整體人氣也受到影響，地方甚至形容「到南迴驛站只剩上廁所」。

此一現象也引起縣議員關注，要求縣府與營運團隊設法改善，避免原本被寄予厚望的南迴休憩據點逐漸失去吸引力。經過一段時間調整，縣府與營運業者持續協調招商，重新尋找適合南迴旅客需求的商家進駐，目前站內店家明顯增加，櫃位幾乎恢復滿櫃狀態，餐飲、飲品及伴手禮等選擇也比過去更加多元，讓驛站商業空間重新恢復活力。

除了店家回流，驛站目前仍設有遊戲區及按摩椅，讓長途開車的旅客可以稍作休息，帶孩子出遊的家庭也能讓小朋友活動一下。對於行駛南迴公路的旅客而言，這些設施也增加停留誘因。

一名從屏東前往花蓮的旅客表示，南迴路程較長，開車一段時間後本來就需要休息，「如果只是上廁所，通常很快就走了；現在有吃的、有東西可以逛，還有按摩椅，會比較願意多停一下。」另一名帶孩子的旅客則說，孩子可以在遊戲區活動，家長也能趁機休息，對長途旅行相當方便。

縣府指出，南迴驛站位處台東進出南迴的重要交通節點，未來營業業者除持續招商，也將朝地方特色、旅遊服務及旅客休憩需求發展，讓驛站不只是旅途中「上廁所的地方」，而是能讓旅客真正願意停下腳步的南迴休憩據點。

地方人士認為，大武之心—南迴驛站能否持續維持店家進駐及服務品質，不僅關係營運成效，也攸關南迴觀光形象及地方產業曝光。如今從一度空櫃增加、被形容「只剩廁所」，到店家逐漸回流、櫃位幾乎補滿，至少已逐步擺脫低潮，重新找回旅客停留的誘因。

南迴驛站除餐飲及伴手禮等店家外，站內也設有遊戲區及按摩椅，讓長途南迴旅客能停下腳步休息放鬆。尤聰光／攝影
南迴驛站除餐飲及伴手禮等店家外，站內也設有遊戲區及按摩椅，讓長途南迴旅客能停下腳步休息放鬆。尤聰光／攝影

南迴驛站經過營運調整及重新招商，店家陸續回流，目前站內櫃位幾乎恢復滿櫃，旅客選擇也更加多元。尤聰光／攝影
南迴驛站經過營運調整及重新招商，店家陸續回流，目前站內櫃位幾乎恢復滿櫃，旅客選擇也更加多元。尤聰光／攝影

南迴公路 廁所 陰影

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