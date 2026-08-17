宜蘭情人節移師生態綠舟 268米鵲橋、牛郎織女藝術裝置今晚點亮

宜蘭七夕情人節活動今年首度移師冬山河生態綠舟舉辦，鵲橋主燈結合冬山鄉茶文化與風箏意象，打造一座長268公尺的光影鵲橋於今晚點亮，橋頭兩端牛郎、織女化身成12公尺高的「焙茶師」與「採茶女」藝術裝置；今年還特別與「宜！蘭人市集」合作首度推出情人節套餐，市集舞台精采活動，5大主題音樂會更是不能錯過。

2026宜蘭情人節將於8月19日至23日晚間7時至12時在冬山河生態綠舟舉辦5天，今年以「茶映情長」為主題，特別納入「宜！蘭人市集」，冬山鄉公所22日晚間7時7分在舊河港施放180秒高空煙火秀。19日晚間點燈開幕，邀請即將成真火舞團演出，結合火舞、水幕雷射及聲光編創「焙火．相戀」舞劇，除了在主舞台表演，也會在河面演出，水、火、光、影交織的夢幻場景。

五大主題音樂會涵蓋「流行、民歌、鄉土、創作、文化」，集結跨世代、不同風格的歌手與樂團。8月19日「流行音樂會」匯聚潮流時尚偶像團體及藝人，包含ARKis、F.F.O、LUVSSI、JUD陳泳希、吳霏FEI等新世代流行音浪；8月20日「文化音樂會」以多元文化為主，邀請來自玻利維亞的安地斯樂團、金曲獎最佳原住民語歌手舞思愛、跨世代美聲許景淳等。

8月21日「創作音樂會」集結歐比王×神棍樂團、閃閃閃閃、擊沈女孩DESTROYERS， 點燃狂熱音樂能量；8月22日「鄉土音樂會」邀請沈文程、袁小迪、杜忻恬、李子森、喬幼等實力派歌手熱力開唱；8月23日「民歌音樂會」請到殷正洋、李明德、南方二重唱、羅吉鎮及金曲歌王羅文裕等歌手，五大主題、五夜精彩，唱出專屬宜蘭的幸福情人夜。

主辦單位縣府工旅處今年與勞工處合作，特別邀請「宜！蘭人市集」集結30餘家在地青創品牌，首度推出情人節限定套餐，包含199元「浪漫單身」、520元「我愛你」及1314元「一生一世」主題套餐，有愛心甜點、限定飲品、浪漫花藝、情侶飾品及香氛等限定商品。

規劃8場「愛情工坊」手作體驗永生花、皮革、精油調香、米食料理等，帶遊客動手創造專屬浪漫，「市集舞台」一連5天推出七夕河畔Fun派對、冬山河情歌點唱機、河畔情歌擂台等精彩活動，參與有機會獲得小禮物，民眾穿粉色、愛心或情人節主題服飾，可到市集服務台參加集章，兌換浪漫花朵，數量有限。

每晚8時至10時有浪漫「大聲說愛」趣味互動平台，2艘象徵牛郎織女「愛之船」免費體驗搭乘。現場停車位有限，建議民眾搭火車到冬山火車站下車，步行參與活動。

鵲橋燈飾水面倒影，美麗浪漫，河面是電動小船。圖／縣府提供

鵲橋燈飾水面倒影，浪漫繽紛。圖／縣府提供

宜蘭七夕情人節將於8月19日至23日晚間7時至12時，在冬山河生態綠舟舉辦5天。圖／縣府提供

跨越冬山河光影鵲橋的兩端是牛郎、織女，圖為象徵牛郎的「焙茶師」藝術裝置。圖／縣府提供

跨越冬山河光影鵲橋的兩端，分別是牛郎「焙茶師」（右）、織女「採茶女」（左）大型藝術裝置。圖／縣府提供

代理縣長林茂盛與東北角管理處、觀光協會等單位共同點亮鵲橋。 記者戴永華／攝影