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藍營整隊五星縣長接力挺 吳秀華：選到底

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東縣長饒慶鈴（左二）昨天送上冰凍蒜苗，為台東縣長參選人、議長吳秀華（左三）加油，象徵勝選祝福。記者尤聰光／攝影
台東縣長饒慶鈴（左二）昨天送上冰凍蒜苗，為台東縣長參選人、議長吳秀華（左三）加油，象徵勝選祝福。記者尤聰光／攝影

國民黨台東縣長參選人、議長吳秀華昨宣布競選團隊，縣長饒慶鈴擔任競選總部主任委員，人在國外的前縣長黃健庭錄製影片表達支持，前後任「五星縣長」接力力挺的選戰態勢，為吳秀華啟動縣長選戰。

饒慶鈴致詞說，近期外界許多紛擾，相信司法會還給吳秀華清白。接下來競選事務須一步一步推進，台東縣政須「一棒一棒接下去」，當場給吳秀華擁抱，直說「辛苦了」，送上一綑冰凍的蒜苗，象徵「凍蒜」，為吳秀華加油。

面對近期知本建和農路改善工程疑涉圖利案及相關司法動作，吳秀華說，她從政多年從未為個人或特定利益要求公務人員違反法律，合法在台東投資、創造就業的企業，也不應被貼上負面標籤。近期一連串司法動作，讓基層公務員承受很大壓力，更直指這是「司法的迫害」，甚至企圖影響選舉。

吳秀華表示，競選團隊已委請律師，針對不實汙衊與指控，必要時蒐集資料提告。接下來選戰應回歸政見，比的是誰更有能力帶領台東，而不是以抹黑、潑髒水取代競爭。

團隊布局方面，立委黃健賓擔任競選總幹事，副主任委員則由平原立委黃仁、山原立委盧縣一擔任，呈現平原、山原及地方黨政系統整合選戰架構，呼應吳秀華強調的族群融合。

吳秀華也預告接下陸續推出十大競選主軸及台東未來願景，她說，不管前方道路多麼艱辛，會秉持參選初心，一步一步走遍台東每個角落，「一定參選到底，直到贏得勝利」。

藍營 吳秀華 饒慶鈴 2026九合一選舉

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