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花蓮5路口建綠色通道 救護車優先通行縮短3成時間

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府利用AI智慧號誌與C-V2X車聯網技術，在慈濟醫院周邊5處重要路口建置救護車優先通行綠色通道，可縮短救護車通過路口約2至3成時間。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府利用AI智慧號誌與C-V2X車聯網技術，在慈濟醫院周邊5處重要路口建置救護車優先通行綠色通道，可縮短救護車通過路口約2至3成時間。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣政府利用AI智慧號誌與C-V2X車聯網技術，在慈濟醫院周邊5處重要路口建置救護車優先通行綠色通道，預估系統啟用後，可縮短救護車通過路口約2至3成時間，協助消防局提升緊急救護效率，為傷病患爭取更多黃金救援時間。

縣府建設處交通科表示，為強化緊急醫療救援效能，攜手消防局、祥和號誌及光林智能合作，在花蓮市中央路三段慈濟醫院周邊重要路口試辦Interlux AI智慧交通號誌結合C-V2X車聯網技術，建構救護車優先通行機制，試辦範圍包括中山路口、慈濟醫院急診室前、醫院大門口、莊敬路口及建昌路口等5處重要節點。

交通科指出，當消防局救護車執行緊急救護任務時，系統可即時掌握車輛位置、行進方向及預估抵達路口時間，並透過AI分析即時車流及號誌運作情況，動態調整號誌秒數與時相配置，優先提供救護車通行權，路口也將設置資訊可變標誌（CMS），即時提醒駕駛人注意救護車接近。

交通科說明，第一階段自8月15日至31日，主要蒐集救護車通行時間、路口車流量等相關資訊，建立基礎資料庫；第二階段則於9月1日至30日展開，正式啟動救護車優先通行系統試辦，並驗證成效與評估。預估系統上線後，可望縮短救護車通過路口時間約2至3成，降低救援途中因交通號誌停等造成的延誤。

交通科表示，智慧交通號誌採智慧交通管理平台架構設計，除支援緊急車輛優先通行外，未來也可依實際需求延伸至公車優先、智慧號誌控制、車流最佳化管理及車聯網應用等多元智慧交通服務，若本次試辦成果良好，縣府將評估擴大推廣至其他重要路口，以及消防救災、緊急救援等相關場域，持續提升城市交通治理與公共安全能量。

花蓮縣政府利用AI智慧號誌與C-V2X車聯網技術，在慈濟醫院周邊5處重要路口建置救護車優先通行綠色通道，可縮短救護車通過路口約2至3成時間。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府利用AI智慧號誌與C-V2X車聯網技術，在慈濟醫院周邊5處重要路口建置救護車優先通行綠色通道，可縮短救護車通過路口約2至3成時間。圖／花蓮縣政府提供

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