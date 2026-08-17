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慶安宮捐警車 基隆市警局長期許同仁開車出勤「神佛保佑，斬妖除魔」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市慶安宮今天捐贈警車，基隆市警察局長林信雄說，警方會把工作做的更好，回饋各界的支持和期待。記者邱瑞杰／攝影
基隆市慶安宮今天捐贈警車，基隆市警察局長林信雄說，警方會把工作做的更好，回饋各界的支持和期待。記者邱瑞杰／攝影

基隆市慶安宮今捐1輛警車給警方，基隆市警察局長林信雄說，他用「神佛保佑，斬妖除魔」這8個字，形容同仁開這部警車出勤，相信一定會把工作做得更好，回饋市府、議會跟所有市民對警方的支持和期待。

基隆市審計室提出去年度決算審計報告，指市警局應配賦警車數量不足，且逾半警車超過最低使用年限，恐影響警察勤務及車輛調度，建議加速汰換老舊警用車輛，提升警察人員執勤效能及安全。

林信雄表示，警政署過去每年會補助警車經費1000萬元，今年因為中央總預算改變沒有了。市府經費緊縮，最後只爭取到400多萬元，汰換4輛警車。明年會增加到1700多萬元，預計汰換15輛警車，外加汰換部分警用機車。

林信雄說，因為抓毒駕，抓各種嫌疑犯，「警車最近確實用的比較凶」。毒駕者已經失去操作能力，不能用人去擋，也不能騎機車都擋，都太危險了。要把失去控制的車擋下來，只能用警車，所以警車的耗損率比較高一點，今年警車使用的確比較不好過。

除了每年運用公務預算採用全新警車，基隆市警局今年也獲民間捐贈3輛警車。在慶安宮今天辦理捐贈儀式後，基隆市副市長邱佩琳牽線，也促成企業界友人捐贈2輛警車，預計下月辦捐贈儀式。

邱佩琳說，警察非常辛苦，市府每次辦活動，都看到警察熱心幫忙。前陣子員警查緝毒駕，遭嫌犯開車衝撞，造成警員受傷，她也到分局慰問同仁。

邱佩琳也代表市長謝國樑，感謝慶安宮率先捐贈警車，讓後續有人可以傳承，也感謝所有警察同仁的辛勞。市府、議會未來會一同照顧最辛苦的警察，感謝警察守護基隆，讓市民得以安全生活。

慶安宮主委童德裕說，以前常捐救護車和消防設備，這次是他的兒子、議長童子瑋率線，首次捐贈警車。慶安宮在警一分局忠二路派出所轄區，他希望捐贈這輛全新警車，協助員警工作順利，出勤平安。慶安宮未來會持續協助警方，守護地方安全，服務鄉親，共同為社區平安努力。

童子瑋回顧捐贈警車的機緣，是他的隨扈告知忠二所有警車損壞，當時他要到北都大飯店出席活動，到場時看到他爸爸和市警局長也在，商談捐贈事宜後，獲得慶安宮委員會的支持才「完成任務」。

童子瑋也提及他和林信雄在行政院、人事總處和警政署間奔波，最終獲得賴清德總統和行政院長卓榮泰支持，建立非六都勤務加給制度，並謝謝市府願意編列預算，讓基隆的警察同仁可以稍微多一點點薪水。

基隆市慶安宮今天捐贈警車，基隆市警察局長林信雄說，警方會把工作做的更好，回饋各界的支持和期待。記者邱瑞杰／攝影
基隆市慶安宮今天捐贈警車，基隆市警察局長林信雄說，警方會把工作做的更好，回饋各界的支持和期待。記者邱瑞杰／攝影

基隆市慶安宮今天捐贈警車，基隆市警察局長林信雄說，警方會把工作做的更好，回饋各界的支持和期待。記者邱瑞杰／攝影
基隆市慶安宮今天捐贈警車，基隆市警察局長林信雄說，警方會把工作做的更好，回饋各界的支持和期待。記者邱瑞杰／攝影

基隆市慶安宮今天捐贈警車，基隆市警察局長林信雄說，警方會把工作做的更好，回饋各界的支持和期待。記者邱瑞杰／攝影
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基隆 警車 警政署

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