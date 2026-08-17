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花蓮推動智慧交通 試辦救護車優先通行綠色通道

中央社／ 花蓮縣17日電

花蓮縣府在花蓮市慈濟醫院周邊重要路口，試辦Interlux AI智慧交通號誌，結合 C-V2X車聯網技術，打造救護車優先通行綠色通道，為東部智慧交通發展示範，更是花蓮推動智慧交通里程碑。

為提升緊急救護效率，打造更安全、更智慧的交通環境，花蓮縣政府持續推動智慧交通建設，由建設處交通科攜手消防局，結合祥和號誌與光林智能，在花蓮市中央路三段慈濟醫院周邊5處重要路口，試辦救護車優先通行綠色通道，協助消防局執行緊急救護勤務，爭取寶貴的黃金救援時間。

縣府建設處說明，當消防局救護車執行緊急救護勤務時，系統可即時掌握車輛位置、行駛方向及預估抵達路口時間，透過 AI即時分析交通流量與號誌運作狀態，動態調整號誌時相，提供救護車優先通行，在提升緊急救護效率的同時，也兼顧整體交通順暢與道路安全。

此外，路口同步設置資訊可變標誌（CMS）。當救護車接近時，CMS將即時顯示救護車來向，提醒用路人提前減速、注意周邊車流並配合禮讓，使駕駛人能及早反應，降低因緊急避讓造成的交通風險，進一步提升整體道路安全。

試辦範圍涵蓋慈濟醫院周邊5處重要路口，包括中央路三段與中山路口、慈濟醫院急診室門口、莊敬路、建昌路路口等；將分兩階段辦理，8月15日至8月31日第一階段進行救護車通行時間、路口交通流量等資料蒐集，建立基準數據，第二階段9月1日至9月30日正式啟動救護車優先通行系統試辦與成效驗證。

花蓮縣政府表示，系統啟用後預計可縮短救護車通過路口時間約20%至30%，有效協助消防局提升緊急救護效率，為重症患者爭取更多黃金救援時間。未來將依試辦成果，評估擴大應用至其他重要路口及消防救災、緊急救援等場域，持續推動智慧交通建設，提升交通安全、道路管理效能及公共服務品質。

縣府指出，Interlux AI智慧交通號誌具備智慧交通管理平台架構，除可支援緊急車輛優先通行外，未來可依實際需求延伸應用於公車優先、智慧號誌控制、交通流量優化及車聯網等智慧交通服務，為花蓮智慧交通建設奠定發展基礎。

縣府提醒用路人，試辦期間，若行經路口時看到CMS顯示救護車警示資訊，或聽見救護車警笛聲，依現場交通狀況提前減速、注意周邊車流，並配合禮讓執行勤務中的救護車，共同守護每一次生命救援的黃金時間。

花蓮 救護車 車聯網

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