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東映農路案延燒 吳俊立Call in林參天節目互嗆：我一定告你

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東無黨縣議員林參天昨天下午主持電台節目，針對知本建和農路拓寬案提出質疑，與Call in進場的吳俊立隔空交鋒。聯合報系資料照
台東無黨縣議員林參天昨天下午主持電台節目，針對知本建和農路拓寬案提出質疑，與Call in進場的吳俊立隔空交鋒。聯合報系資料照

台東知本建和農路拓寬案持續延燒，台東地檢署日前展開搜索、約談及偵辦行動後，相關爭議也延伸至地方政治攻防。疑與東映渡假村開發有關的吳俊立，昨天下午突然Call in進入無黨籍議員林參天主持的地方電台節目，針對林參天近期對農路工程的質疑表達強烈不滿，雙方隔空交鋒數分鐘，氣氛火爆。

吳俊立在電話中批評林參天長期透過節目發表不實、扭曲的言論，認為已對自己及相關企業造成傷害，當場嗆聲「我一定告你！」並表示相關事證已經準備妥當，近期將提出告訴。

面對提告威脅，林參天毫不退讓，直接回嗆「趕快告，不告就漏氣」，要求吳俊立若認為遭到不實指控，就透過司法程序解決。

吳俊立則針對農路拓寬爭議提出反駁。他表示，該道路並非僅供單一住戶使用，實際有2、30戶、約60多人通行；道路大部分路段約7、8公尺寬，只有三叉路口部分路段達15公尺，而且長度不到10公尺，並非外界所稱整條道路大幅拓寬，因此不認同「量身打造」的說法。

吳俊立也強調，相關企業長期在台東經營並聘用數百名員工，為地方創造就業機會，認為林參天的指控已對其造成嚴重傷害，甚至表示自己已被逼到必須站出來捍衛清白，並強調將透過法律途徑處理。

林參天則把焦點拉回公共工程及利益迴避問題，質疑若農路拓寬確實完全合法，為何檢調會介入搜索及約談相關人士。他並認為，涉及公共資源的工程本就應接受嚴格檢視，尤其與東映渡假村開發利益有所關聯，更應釐清是否存在利益迴避問題。

雙方通話過程中多次互相插話，吳俊立一度掛斷電話，之後又重新Call in進入節目，繼續針對道路寬度、使用戶數及工程合法性等問題交鋒。

林參天最後表示，情緒性爭辯無助於釐清真相，但公共工程涉及公帑及公共利益，是否違法仍應交由司法機關調查認定。

目前案件仍由台東地檢署偵辦，工程程序及相關人員責任均待司法釐清。隨著吳俊立公開表明將提告，林參天也當場回應「趕快告」，雙方原本的政治攻防，後續恐進一步延伸至司法層面。

前台東縣長吳俊立昨天下午Call in進入無黨籍議員林參天主持的電台節目，針對知本建和農路拓寬爭議隔空交鋒，並揚言將採取法律行動。聯合報系資料照
前台東縣長吳俊立昨天下午Call in進入無黨籍議員林參天主持的電台節目，針對知本建和農路拓寬爭議隔空交鋒，並揚言將採取法律行動。聯合報系資料照

台東 無黨籍 批評

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