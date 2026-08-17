搶救黃金時間！台東高級救護升級 急救成功率39.1%再提升

台東縣消防局持續提升到院前救護品質，從高級救護處置、線上醫療指導到現場急救用藥，讓救護人員在患者送抵醫院前爭取黃金救命時間。統計顯示，台東救護案件未運送比例近3年持續下降，從民國112年的33%降至114年的27%，顯示救護資源運用逐步朝更精準方向發展。

消防局統計，112年救護出勤後未運送案件達5453件，占全部出勤約33%；113年送醫率提升至70.61%，114年再提高至72.77%，未運送案件則降至4135件，占比約27%。相較112年，未運送比例下降約6個百分點。

消防局表示，救護人員並非每次出勤都代表患者最後一定需要送醫，現場經專業評估後，部分案件可能不需送醫或由患者選擇其他處置方式，因此「未運送」不宜單純視為無效出勤。隨著救護人員專業能力提升及現場判斷更加精準，也有助於讓有限的救護資源投入真正有急救需求的案件。

今年1至7月，高級救護處置持續強化，其中急診醫師透過線上即時醫療指導協助現場救護人員，共189件；高級救護員在現場成功給藥149件，針對到院前心肺功能停止（OHCA）患者成功建立高級呼吸道、完成插管80件，讓重症患者能在送醫途中獲得更進階的急救處置。

急救成效也呈現提升趨勢。今年1至7月急救成功率達39.10%，較114年全年37.34%增加1.76個百分點；康復出院率則由114年的8.15%提高至8.27%，兩項指標均較去年全年表現提升。

台東消防救護人員三年間累計出勤達4萬6633次，平均每年超過1.5萬趟，每一次出勤背後都代表救護人員必須與時間競賽，從現場評估、急救處置到送醫，爭取患者存活及康復機會。讓救護車不只是「把患者送到醫院」，而是從進一步提升到院前救護品質。