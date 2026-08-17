【即時短評】基隆海水倒灌沉疴成焦點 市府治水、屋主可都更自救

基隆市中心田寮河左岸長年受海水倒灌感脅，愛四路防潮閘門完工前，市府8月上旬誤判潮差，導致愛四路夜市低窪路段積水，讓沉疴再成焦點。治水工期推進有其次序，但面對變局，市府當有更積極作為，解決民瘼。

基隆市中心的排水溝高於海平面，常態性的漲潮不致釀災，但是8月上旬的大潮，因白海豚颱風推波助瀾，海水從愛四路排水箱涵倒灌市區後造成水患。市府自承預判潮差，後續抽排水部署量能不足釀災。

田寮河左岸的市中心的排水道，都經箱涵排入田寮河入海，10多年前愛六路一帶因海水倒灌淹水，市府著手整治雨水下水道。考量無足夠腹地興建滯洪池，因此分別在愛六路、愛五路、仁一路303巷口開挖抽水井，並設防倒灌的自動閘門後，封閉早先與田寮河相通的排水箱涵。

愛四路雨水下水道工程被視為田寮河左岸整治最後一哩路，前年8月間動工，預定明年汛期前完工。抽水井設在仁一路中華電信公司前方，另設自動閘門。無奈人算不如天算，在完工並封閉愛四路排水箱涵前，日前大潮又讓愛四路商家和住戶，再次因淹水跳腳。

愛四路夜市、仁三路廟口夜市串接成的「L」字街道區，是基隆聞名的夜市商圈，每遇大潮就可能積淹水，難免貽笑大方。市府持續推進治水工程前，也應思考其他短期方案，例如料敵從嚴，更積極運用沙包、擋水板應變，同時加強排水部署，預防海水倒灌危害。

另一項短期作法是改變水路，市府已著手施作，目標是讓因寮河從愛四路排水箱涵倒灌的海水分流，部分導引到仁一路303巷抽水井，減少湧入愛四路排水溝的水量，降低從愛四路80號前低窪處排水溝蓋滿出的危機。

或許今年重新選舉基隆市長，讓8月這次災情提高「能見度」。只是海水倒灌屬天災，多數民眾都理解成因。市府加強治水同時，低窪處建物所有人也當思考整合，運用災害型都市更新方案，重建後墊高地基，降低洪患威脅。