星期評論／海水倒灌沉痾 基隆應加強治水

基隆市中心田寮河左岸長年受海水倒灌威脅，愛四路防潮閘門完工前，市府八月上旬誤判潮差，導致愛四路夜市低窪路段積水，讓沉痾再成焦點。治水工期推進有其次序，面對變局，市府當有更積極作為，解決民瘼。

基隆市中心排水溝高於海平面七○公分，常態性漲潮不致釀災，八月上旬的大潮，因白海豚颱風推波助瀾，海水從愛四路排水箱涵倒灌市區後造成水患。市府預判與實際有差，抽排水部署量能不足釀災，難辭其咎。

田寮河左岸的市中心的排水道，經箱涵排入田寮河入海，十多年前愛六路一帶因海水倒灌淹水，市府著手整治雨水下水道。考量無足夠腹地建滯洪池，分別在愛六路、愛五路、仁一路三○三巷口開挖抽水井，並設防倒灌的自動閘門，封閉早先與田寮河相通的排水箱涵。

愛四路雨水下水道工程被視為田寮河左岸整治最後一哩路，前年八月動工，拚明年汛期前完工。抽水井設在仁一路中華電信公司前方，另設自動閘門。人算不如天算，日前大潮又讓愛四路商家和住戶再次因淹水跳腳。

愛四路夜市、仁三路廟口夜市串接成「Ｌ」字街道區，是基隆聞名的夜市商圈，每遇大潮就可能積淹水，難免貽笑大方。市府推進治水工程前，也應思考其他短期方案，運用沙包、擋水板應變，同時加強排水部署，預海水倒灌危害。

另一短期作法是改變水路，市府已著手施作，目標是讓因田寮河從愛四路排水箱涵倒灌的海水分流，減少湧入愛四路排水溝的水量，降低從愛四路八○號前低窪處排水溝蓋滿出的危機。

逢選舉年，使得八月災情「能見度」大增。海水倒灌屬天災，多數民眾理解成因。市府加強治水時，低窪處建物所有權人也當思考整合運用災害型都市更新方案，重建後墊高地基，降低洪患威脅。