聽新聞
0:00 / 0:00

星期評論／海水倒灌沉痾 基隆應加強治水

聯合報／ 本報記者邱瑞杰

基隆市中心田寮河左岸長年受海水倒灌威脅，愛四路防潮閘門完工前，市府八月上旬誤判潮差，導致愛四路夜市低窪路段積水，讓沉痾再成焦點。治水工期推進有其次序，面對變局，市府當有更積極作為，解決民瘼。

基隆市中心排水溝高於海平面七○公分，常態性漲潮不致釀災，八月上旬的大潮，因白海豚颱風推波助瀾，海水從愛四路排水箱涵倒灌市區後造成水患。市府預判與實際有差，抽排水部署量能不足釀災，難辭其咎。

田寮河左岸的市中心的排水道，經箱涵排入田寮河入海，十多年前愛六路一帶因海水倒灌淹水，市府著手整治雨水下水道。考量無足夠腹地建滯洪池，分別在愛六路、愛五路、仁一路三○三巷口開挖抽水井，並設防倒灌的自動閘門，封閉早先與田寮河相通的排水箱涵。

愛四路雨水下水道工程被視為田寮河左岸整治最後一哩路，前年八月動工，拚明年汛期前完工。抽水井設在仁一路中華電信公司前方，另設自動閘門。人算不如天算，日前大潮又讓愛四路商家和住戶再次因淹水跳腳。

愛四路夜市、仁三路廟口夜市串接成「Ｌ」字街道區，是基隆聞名的夜市商圈，每遇大潮就可能積淹水，難免貽笑大方。市府推進治水工程前，也應思考其他短期方案，運用沙包、擋水板應變，同時加強排水部署，預海水倒灌危害。

另一短期作法是改變水路，市府已著手施作，目標是讓因田寮河從愛四路排水箱涵倒灌的海水分流，減少湧入愛四路排水溝的水量，降低從愛四路八○號前低窪處排水溝蓋滿出的危機。

逢選舉年，使得八月災情「能見度」大增。海水倒灌屬天災，多數民眾理解成因。市府加強治水時，低窪處建物所有權人也當思考整合運用災害型都市更新方案，重建後墊高地基，降低洪患威脅。

基隆 治水 白海豚颱風

延伸閱讀

半天就降一個月3倍雨量…千葉豪雨成災釀9死！專家籲加強防備「都市型水患」

海底挖出162年黑啤酒 專家：沒進海水可能還能喝

基隆幼教缺師嚴重第13招找嘸人教保員8招補不滿 市府研議留才

穿山鑿石拚續命 一條逾3公里隧道讓石門水庫凍齡10年

相關新聞

彰化養雞場臭到咳嗽 200人抗議

彰化縣大村鄉加錫村一處養雞場長期飄散雞屎味，兩百多名居民昨天集結抗議，高舉「惡臭退散」、「雞屎味滾出加錫」等布條，要求業者改善異味，甚至遷離。業者出面鞠躬道歉，強調養雞場合法合規經營，將積極改善異味問題，但居民不埋單，要求業者提出明確改善時間表。業者代表在抗議過程中突然昏倒，沒有大礙。

台中推宜居建築 7年催生萬株樹

都市熱島效應日益嚴重，都市降溫成為重要課題。台中市七年前公布宜居建築法規，透過容積獎勵鼓勵建築設置垂直綠化，至今已核發三六○案，增加一萬三二九五株喬木，數量相當於六座文心森林公園，逐步打造綠色宜居城市。

竹市減碳不彰 加速電動公車過半

為邁向二○五○淨零排放目標，新竹市政府近年推動運輸低碳轉型，但審計室查核，公共運輸使用率仍不及全國平均的一半，且公務車電動化比率偏低，影響減碳成效。市府回應，已加碼汰換電動公車補助待交通部核定，公務車汰換以油電混合車為主，逐步推進。

星期評論／自曝其短！喊凍蒜失中立 農水署豈一樁

農田水利署桃園管理處因近日活動幫民進黨桃園市長參選人黃世杰拉抬聲勢，飽受行政不中立質疑，雖多次發聲明澄清，但說法無助洗脫嫌疑，反而自證不只一次不中立，主管機關農水署與農業部至今毫無動作，也令人嘖嘖稱奇。

都市降溫！桃園推立體綠建築 拚明年上路

因應都市熱島及極端氣候，桃園市政府正研擬綠化共生建築法源，透過容積獎勵推動建築綠化平台、複層式平台及植生牆三大措施，要讓綠意從地面一路延伸到建築立面及空中平台，拚明年上路。不動產公會肯定綠化政策有多重效益，但防水維護是後續推展關鍵。

星期評論／評鑑優等仍失守 全面檢視托育安全

屏東三個月大男嬰送托第三天不幸死亡，縣府初步調查疑照顧疏失，三名托育人員遭檢方以過失致死偵辦。引發外界對托育安全與監管機制關注，司法調查釐清責任之際，縣府更應同步檢視制度缺口，強化稽查、訓練與事故處理，托育量能擴充與安全保障並行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。