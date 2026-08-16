宜蘭大溪漁港買透抽每條都塞小魚！人為加重或自然鑽入掀論戰

宜蘭大溪漁港買透抽回家竟成「塞魚驚奇包」？假日有民眾前往採買，剖開後發現多隻透抽體內卡著完整小魚，質疑是攤商蓄意塞魚增加重量。貼文曝光後網路掀起論戰，一派網友直呼百分百機率太誇張、懷疑是黑心手法，但也有業內人士與行家跳出來緩頰，指出這是拖網作業時鑽入的常見狀況。

這起消費爭議源自民眾在社群發文爆料，指在宜蘭大溪漁港買透抽，回家準備料理時，一連剖開好幾尾都發現肚子裡塞了整條小魚，甚至有單隻被塞了兩條。貼文一出立刻引發社群熱議，網友意見呈現兩極。

懷疑派網友砲轟比例太異常，「釣透抽幾十年從沒見過肚子裡有完整魚」、「如果是不小心滑進去的，不可能品種與大小都差不多」、「這樣的機率百分之百是人為作弊，建議去驗智商」。

不過，許多從事海鮮宅配、飯店餐飲的同業與老饕持不同看法，有內行網友指出，大網捕撈（如拖網）時，密密麻麻的海鮮全被擠壓在一起，受驚嚇的小魚慌亂逃竄，極容易「鑽」進透抽的身體裡，「以前在飯店殺透抽，肚子裡常撈出好幾隻小魚，真的不意外」。

另外有人點出實際操作的盲點，直言要把魚硬塞進去或拔出來，其實非常費力，為了區區幾塊錢的價差，攤商根本沒有必要大費周章「人工塞魚」。

對此風波，店家喊冤澄清，強調消費者購買當下發現異狀，現場皆可協助拉出並重新秤重。由於市面上透抽價格不斐，海鮮攤商與業內人士建議，民眾若不想把雜魚的重量一起買回家，購買時不妨先動手捏一捏、檢查一下，若有疑慮當場溝通處理，才能避免買賣雙方產生不必要的誤會。