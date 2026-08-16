影／宜蘭童玩節閉幕5國團隊「丟丟銅」大聯演 依依不捨相約明年見

2026宜蘭國際童玩藝術節「森歷其境」今天閉幕，為期44天的童玩森林之旅畫下圓滿句點。活動截至中午入園破41萬人次，現場由代理縣長林茂盛與議長等人共同點亮魔法石，象徵傳遞童玩魔力，各國團隊最後歡樂合演宜蘭民謠《丟丟銅》，氣氛溫馨感人，大家相約明年再見。

閉幕典禮由果然劇團《森林奇遇記》遊藝踩街，攜手日本豪斯登堡天鼓團以磅礡太鼓節奏炸裂全場，搭配代言娃娃與踩街角色歡樂共舞，巧妙融合童趣；隨後播放的今年童玩節回顧影片，透過一幕幕精彩畫面，帶領現場觀眾重溫難忘片段，感受童玩節的歡樂氛圍與文化交流魅力。

重頭戲是五國民俗團隊大合演，融入各國特色的樂舞元素，新喀里多尼亞展現充滿島嶼生命力的歌舞，日本以振奮人心的太鼓節奏炒熱現場，泰國呈現優美細緻的舞蹈風情，韓國展現深厚多彩的傳統藝術，墨西哥則以熱情奔放的民俗舞蹈感染全場，最後共同演繹宜蘭民謠《丟丟銅》，精彩的跨越國界大合演，在音樂與舞蹈交流中，世界文化相遇、共譜童玩樂章。

代理縣長林茂盛表示，今年以「森歷其境」打造充滿生命力與想像力的園區，圍繞「遊戲、演出、展覽、交流」四大核心，首度為毛小孩舉辦「萌寵嘉年華」，邀請17國、25個國外民俗團隊共襄盛舉；童玩節辦理31年來，累計達101個國家地區參與，該數字遠超過聯合國的會員國數，宜蘭持續推動國民外交，讓孩子在親子共學中拓展國際視野。

活動進行「遊童玩好康抽汽車」抽獎，最大獎67.9萬元汽車，幸運兒是登錄序號202607080037、原籍宜蘭現居新北市的李小姐獲得，並抽出飯店住宿券、餐券、iPad、Apple Watch及AirPods等好禮。中獎名單將公告在童玩節臉書與官網，主辦單位也會個別通知領獎。

韓國民俗舞團展現深厚多彩的傳統藝術。圖／縣府提供

閉幕典禮中，泰國呈現優美細緻的舞蹈風情。圖／縣府提供

閉幕典禮中，日本以振奮人心的太鼓節奏炒熱現場。圖／縣府提供

閉幕首先由果然劇團《森林奇遇記》遊藝踩街，攜手日本豪斯登堡天鼓團以磅礡太鼓節奏炸裂全場，搭配代言娃娃與踩街角色歡樂共舞，巧妙融合童趣。圖／縣府提供

閉幕「遊童玩好康抽汽車」抽獎，抽中汽車的幸運兒是原籍宜蘭、現居新北市的李小姐。圖／縣府提供

閉幕典禮中，墨西哥以熱情奔放的民俗舞蹈感染全場。圖／縣府提供

閉幕典禮中，國外團隊的精彩演出。圖／縣府提供