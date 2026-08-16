快訊

被前任公開私約AV女優！Joeman火速道歉：我不是一個很好的對象

前女友蕭伊不忍了！公開Joeman超渣行徑 私約AV女優

烏克蘭發動今年最大空襲！俄擊落逾800架無人機 至少6人喪生

聽新聞
0:00 / 0:00

影／宜蘭童玩節閉幕5國團隊「丟丟銅」大聯演 依依不捨相約明年見

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭國際童玩藝術節閉幕重頭戲是五國民俗團隊大合演，最後依依不捨，大家相約明年再見。記者戴永華／攝影
宜蘭國際童玩藝術節閉幕重頭戲是五國民俗團隊大合演，最後依依不捨，大家相約明年再見。記者戴永華／攝影

2026宜蘭國際童玩藝術節「森歷其境」今天閉幕，為期44天的童玩森林之旅畫下圓滿句點。活動截至中午入園破41萬人次，現場由代理縣長林茂盛與議長等人共同點亮魔法石，象徵傳遞童玩魔力，各國團隊最後歡樂合演宜蘭民謠《丟丟銅》，氣氛溫馨感人，大家相約明年再見。

閉幕典禮由果然劇團《森林奇遇記》遊藝踩街，攜手日本豪斯登堡天鼓團以磅礡太鼓節奏炸裂全場，搭配代言娃娃與踩街角色歡樂共舞，巧妙融合童趣；隨後播放的今年童玩節回顧影片，透過一幕幕精彩畫面，帶領現場觀眾重溫難忘片段，感受童玩節的歡樂氛圍與文化交流魅力。

重頭戲是五國民俗團隊大合演，融入各國特色的樂舞元素，新喀里多尼亞展現充滿島嶼生命力的歌舞，日本以振奮人心的太鼓節奏炒熱現場，泰國呈現優美細緻的舞蹈風情，韓國展現深厚多彩的傳統藝術，墨西哥則以熱情奔放的民俗舞蹈感染全場，最後共同演繹宜蘭民謠《丟丟銅》，精彩的跨越國界大合演，在音樂與舞蹈交流中，世界文化相遇、共譜童玩樂章。

代理縣長林茂盛表示，今年以「森歷其境」打造充滿生命力與想像力的園區，圍繞「遊戲、演出、展覽、交流」四大核心，首度為毛小孩舉辦「萌寵嘉年華」，邀請17國、25個國外民俗團隊共襄盛舉；童玩節辦理31年來，累計達101個國家地區參與，該數字遠超過聯合國的會員國數，宜蘭持續推動國民外交，讓孩子在親子共學中拓展國際視野。

活動進行「遊童玩好康抽汽車」抽獎，最大獎67.9萬元汽車，幸運兒是登錄序號202607080037、原籍宜蘭現居新北市的李小姐獲得，並抽出飯店住宿券、餐券、iPad、Apple Watch及AirPods等好禮。中獎名單將公告在童玩節臉書與官網，主辦單位也會個別通知領獎。

韓國民俗舞團展現深厚多彩的傳統藝術。圖／縣府提供
韓國民俗舞團展現深厚多彩的傳統藝術。圖／縣府提供

閉幕典禮中，泰國呈現優美細緻的舞蹈風情。圖／縣府提供
閉幕典禮中，泰國呈現優美細緻的舞蹈風情。圖／縣府提供

閉幕典禮中，日本以振奮人心的太鼓節奏炒熱現場。圖／縣府提供
閉幕典禮中，日本以振奮人心的太鼓節奏炒熱現場。圖／縣府提供

閉幕首先由果然劇團《森林奇遇記》遊藝踩街，攜手日本豪斯登堡天鼓團以磅礡太鼓節奏炸裂全場，搭配代言娃娃與踩街角色歡樂共舞，巧妙融合童趣。圖／縣府提供
閉幕首先由果然劇團《森林奇遇記》遊藝踩街，攜手日本豪斯登堡天鼓團以磅礡太鼓節奏炸裂全場，搭配代言娃娃與踩街角色歡樂共舞，巧妙融合童趣。圖／縣府提供

閉幕「遊童玩好康抽汽車」抽獎，抽中汽車的幸運兒是原籍宜蘭、現居新北市的李小姐。圖／縣府提供
閉幕「遊童玩好康抽汽車」抽獎，抽中汽車的幸運兒是原籍宜蘭、現居新北市的李小姐。圖／縣府提供

閉幕典禮中，墨西哥以熱情奔放的民俗舞蹈感染全場。圖／縣府提供
閉幕典禮中，墨西哥以熱情奔放的民俗舞蹈感染全場。圖／縣府提供

閉幕典禮中，國外團隊的精彩演出。圖／縣府提供
閉幕典禮中，國外團隊的精彩演出。圖／縣府提供

新喀里多尼亞團隊很特別的演出裝扮，充滿島嶼生命力的歌舞。圖／縣府提供
新喀里多尼亞團隊很特別的演出裝扮，充滿島嶼生命力的歌舞。圖／縣府提供

童玩節 宜蘭 團隊

延伸閱讀

將台灣美好音聲傳向世界 夢蓮花讚頌合唱團瑞典奪雙料金質獎冠軍

並肩淬煉！TPF攜手AR Taipei打造城市夜訓場 破百人齊聚101水舞廣場熱血開練

駐南非代表廖文哲與童軍總會 在非洲為台灣主辦世界羅浮大會展開宣傳

台灣團隊瑞典世界合唱比賽大豐收 第一階段6金1銀

相關新聞

陳俊宇立委揪親子玩拼豆 吳亞蓁拋3600元幼兒津貼點破「3少」困境

立委陳俊宇今天舉辦親子拼豆活動，邀請礁溪鄉長參選人吳亞蓁進行教學，並請到縣長參選人林國漳到場同樂，吸引近百名家長與兒童發揮創意，互動熱絡、充滿歡笑，小朋友開心直呼「下次還要再來」。

影／宜蘭童玩節閉幕5國團隊「丟丟銅」大聯演 依依不捨相約明年見

2026宜蘭國際童玩藝術節「森歷其境」今天閉幕，為期44天的童玩森林之旅畫下圓滿句點。活動截至中午入園破41萬人次，現場由代理縣長林茂盛與議長等人共同點亮魔法石，象徵傳遞童玩魔力，各國團隊最後歡樂合演宜蘭民謠《丟丟銅》，氣氛溫馨感人，大家相約明年再見。

謝國樑參加社區親子活動同樂...強調友善城市從社區做起 讓孩子快樂成長

基隆市長謝國樑今天到安樂區十全亭公園，參加安樂區干城里辦公處與區公所舉辦的「干城童協會」，陪伴親子同樂。謝國樑說，市府關心家長及孩子的休閒需求，並強調友善城市要從社區做起，要讓孩子在熟悉的生活環境中快樂成長。

挺在地有機！宜蘭噶瑪蘭合作社10場免費DIY體驗 名額有限搶先報名

宜蘭噶瑪蘭有機農業生產合作社是縣內有機耕種面積最大的的農產組織，農糧署東區分署輔導該合作社推動有機農產「十全十美」活動起跑，即日起在社員的農場推出10場免費DIY體驗，讓消費者了解有機農業生產及在地食材特色，從認識產地轉化「支持在地農產」，拓展有機農產行銷通路。

花蓮漁港海味辦桌9月開席 鳳小岳、婁峻碩接力開唱

花蓮縣政府行銷在地漁產與特色美食，將於9月26日在花蓮漁港觀光魚市周邊舉辦「星光開席‧海味辦桌夜」，結合傳統辦桌文化、當季農漁食材及音樂演出，邀請鳳小岳暨壓克力柿子樂團、婁峻碩SHOU等藝人接力獻唱，讓民眾在品嘗海味佳餚之餘，也能感受花蓮獨有的人文魅力。

從林懷民到第一台電視機 「我們台灣」攝影展走進池上尋找台灣的模樣

走進台東池上穀倉藝術館特展「我們 台灣」第一間展室，四面白牆成為四面螢幕，國家攝影文化中心典藏的兩千張照片於其上閃爍流動。有柯錫杰鏡頭下神秘的月世界、劉振祥拍攝的肅穆的蔣經國告別式、也有郭英聲相機裡俊美憂鬱的林懷民......每張照片都是一面歷史，坐下來，四面牆就變成四部電影，向你展示千變萬化的「台灣的模樣」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。