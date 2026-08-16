謝國樑參加社區親子活動同樂...強調友善城市從社區做起 讓孩子快樂成長

基隆市長謝國樑今天到安樂區十全亭公園，參加安樂區干城里辦公處與區公所舉辦的「干城童協會」，陪伴親子同樂。謝國樑說，市府關心家長及孩子的休閒需求，並強調友善城市要從社區做起，要讓孩子在熟悉的生活環境中快樂成長。

暑假進入尾聲，謝國樑今天與參加「干城童協會」的社區大小朋友互動同樂。謝國樑表示，孩子的童年只有一次，很高興看到干城里結合地方力量舉辦親子活動，讓孩子在家門口就有遊戲、交流的機會，也感謝里長俞秀真及各界團體共同投入，為孩子們留下美好的暑假回憶。

謝國樑指出，市府持續打造適合家庭生活的友善環境，除了完善親子休閒空間，也鼓勵各社區發揮在地力量，讓公園及活動場域成為親子共享、居民交流的重要空間。他也邀請家長把握暑假最後時光，帶孩子到暖暖親水公園戲水、到戶外走走，享受親子共遊的時光。

「干城童協會」由干城里辦公處與安樂區公所，結合干城社區發展協會、基隆市社區培力中心、快樂厝邊服務協會、基隆鳳凰獅子會、社團法人基隆市康復之友協會、基隆市天愛社會服務協會及基隆市生存遊戲運動協會等團體投入心力，設置遊戲及體驗活動，陪伴孩子度過充實又歡樂的週末。

謝國樑感謝所有參與活動的地方夥伴及志工，表示市府將持續與地方攜手，從社區出發，提供更多親子共享的友善空間，讓基隆成為孩子快樂成長、家庭安心生活的城市。

基隆市長謝國樑今天到安樂區十全亭公園參加「干城童協會」，陪伴親子同樂，強調友善城市要從社區做起，要讓孩子在熟悉的生活環境中快樂成長。圖／基隆市政府提供

基隆市長謝國樑今天到安樂區十全亭公園參加「干城童協會」，陪伴親子同樂，強調友善城市要從社區做起，要讓孩子在熟悉的生活環境中快樂成長。圖／基隆市政府提供

基隆市長謝國樑今天到安樂區十全亭公園參加「干城童協會」，陪伴親子同樂，強調友善城市要從社區做起，要讓孩子在熟悉的生活環境中快樂成長。圖／基隆市政府提供

基隆市長謝國樑今天到安樂區十全亭公園參加「干城童協會」，陪伴親子同樂，強調友善城市要從社區做起，要讓孩子在熟悉的生活環境中快樂成長。圖／基隆市政府提供