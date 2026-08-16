陳俊宇立委揪親子玩拼豆 吳亞蓁拋3600元幼兒津貼點破「3少」困境

立委陳俊宇今天舉辦親子拼豆活動，邀請礁溪鄉長參選人吳亞蓁進行教學，並請到縣長參選人林國漳到場同樂，吸引近百名家長與兒童發揮創意，互動熱絡、充滿歡笑，小朋友開心直呼「下次還要再來」。

吳亞蓁表示，拼豆活動能讓親子一起動腦，除了陪伴孩子度過愉快週末，更希望讓孩子在礁溪快樂長大、讓年輕人願意留下來成家，這是地方政府不能迴避的責任。

縣長參選人林國漳分享，過去陪伴自己孩子成長時，家裡也經常玩拼豆，看似簡單的一顆顆拼豆，其實能培養專注力、觀察力、耐心與手眼協調能力，即使不小心碰倒再重新完成，也是很好的學習歷程，肯定活動讓父母透過陪伴與互動增進親子情感。

立委陳俊宇指出，看到家長陪著孩子一顆一顆完成作品，不僅發揮創意，更讓孩子獲得父母專注的陪伴，期待未來有更多類似活動，鼓勵家長帶孩子走出家門，打造更優質的育兒環境。

吳亞蓁分析，宜蘭長期面臨人口流失與少子女化衝擊，衍生出「青年少、兒童少、活動少」的「三少困境」；她強調，「青年留才、照顧未來」是破解關鍵，除了中央推動的0至18歲育兒及成長支持政策外，若當選礁溪鄉長，將推動0至3歲幼兒每月3600元津貼，實質減輕年輕家庭負擔。

此外，吳亞蓁也規畫透過交通建設，結合林國漳提出的產業發展政策，創造更多在地就業機會，讓礁溪青年免於離鄉背井，未來會持續推出青年、育兒及托育等政策，期盼攜手合作照顧每個世代，讓青年願意扎根礁溪、孩子看得到未來。

立委陳俊宇舉辦親子拼豆活動，邀請礁溪鄉長參選人吳亞蓁進行教學，並請到縣長參選人林國漳到場同樂，吸引近百名家長與兒童發揮創意，互動熱絡，小朋友開心直呼「下次還要再來」。圖／吳亞蓁團隊提供

立委陳俊宇舉辦親子拼豆活動，邀請礁溪鄉長參選人吳亞蓁進行教學，並請到縣長參選人林國漳到場同樂，吸引近百名家長與兒童發揮創意，互動熱絡，小朋友開心直呼「下次還要再來」。圖／吳亞蓁團隊提供