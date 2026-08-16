快訊

台中雨勢升級！19縣市豪大雨特報 防雷擊及強陣風

聽新聞
0:00 / 0:00

陳俊宇立委揪親子玩拼豆 吳亞蓁拋3600元幼兒津貼點破「3少」困境

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
立委陳俊宇舉辦親子拼豆活動，邀請礁溪鄉長參選人吳亞蓁進行教學，並請到縣長參選人林國漳到場同樂，吸引近百名家長與兒童發揮創意，互動熱絡，小朋友開心直呼「下次還要再來」。圖／吳亞蓁團隊提供
立委陳俊宇舉辦親子拼豆活動，邀請礁溪鄉長參選人吳亞蓁進行教學，並請到縣長參選人林國漳到場同樂，吸引近百名家長與兒童發揮創意，互動熱絡，小朋友開心直呼「下次還要再來」。圖／吳亞蓁團隊提供

立委陳俊宇今天舉辦親子拼豆活動，邀請礁溪鄉長參選人吳亞蓁進行教學，並請到縣長參選人林國漳到場同樂，吸引近百名家長與兒童發揮創意，互動熱絡、充滿歡笑，小朋友開心直呼「下次還要再來」。

吳亞蓁表示，拼豆活動能讓親子一起動腦，除了陪伴孩子度過愉快週末，更希望讓孩子在礁溪快樂長大、讓年輕人願意留下來成家，這是地方政府不能迴避的責任。

縣長參選人林國漳分享，過去陪伴自己孩子成長時，家裡也經常玩拼豆，看似簡單的一顆顆拼豆，其實能培養專注力、觀察力、耐心與手眼協調能力，即使不小心碰倒再重新完成，也是很好的學習歷程，肯定活動讓父母透過陪伴與互動增進親子情感。

立委陳俊宇指出，看到家長陪著孩子一顆一顆完成作品，不僅發揮創意，更讓孩子獲得父母專注的陪伴，期待未來有更多類似活動，鼓勵家長帶孩子走出家門，打造更優質的育兒環境。

吳亞蓁分析，宜蘭長期面臨人口流失與少子女化衝擊，衍生出「青年少、兒童少、活動少」的「三少困境」；她強調，「青年留才、照顧未來」是破解關鍵，除了中央推動的0至18歲育兒及成長支持政策外，若當選礁溪鄉長，將推動0至3歲幼兒每月3600元津貼，實質減輕年輕家庭負擔。

此外，吳亞蓁也規畫透過交通建設，結合林國漳提出的產業發展政策，創造更多在地就業機會，讓礁溪青年免於離鄉背井，未來會持續推出青年、育兒及托育等政策，期盼攜手合作照顧每個世代，讓青年願意扎根礁溪、孩子看得到未來。

立委陳俊宇舉辦親子拼豆活動，邀請礁溪鄉長參選人吳亞蓁進行教學，並請到縣長參選人林國漳到場同樂，吸引近百名家長與兒童發揮創意，互動熱絡，小朋友開心直呼「下次還要再來」。圖／吳亞蓁團隊提供
立委陳俊宇舉辦親子拼豆活動，邀請礁溪鄉長參選人吳亞蓁進行教學，並請到縣長參選人林國漳到場同樂，吸引近百名家長與兒童發揮創意，互動熱絡，小朋友開心直呼「下次還要再來」。圖／吳亞蓁團隊提供

立委陳俊宇舉辦親子拼豆活動，邀請礁溪鄉長參選人吳亞蓁進行教學，並請到縣長參選人林國漳到場同樂，吸引近百名家長與兒童發揮創意，互動熱絡，小朋友開心直呼「下次還要再來」。圖／吳亞蓁團隊提供
立委陳俊宇舉辦親子拼豆活動，邀請礁溪鄉長參選人吳亞蓁進行教學，並請到縣長參選人林國漳到場同樂，吸引近百名家長與兒童發揮創意，互動熱絡，小朋友開心直呼「下次還要再來」。圖／吳亞蓁團隊提供

立委陳俊宇舉辦親子拼豆活動，邀請礁溪鄉長參選人吳亞蓁進行教學，並請到縣長參選人林國漳到場同樂，吸引近百名家長與兒童發揮創意，互動熱絡，小朋友開心直呼「下次還要再來」。圖／吳亞蓁團隊提供
立委陳俊宇舉辦親子拼豆活動，邀請礁溪鄉長參選人吳亞蓁進行教學，並請到縣長參選人林國漳到場同樂，吸引近百名家長與兒童發揮創意，互動熱絡，小朋友開心直呼「下次還要再來」。圖／吳亞蓁團隊提供

吳亞蓁 陳俊宇 立委

延伸閱讀

幼照法第7條保留協商 家長、幼教團體籲速重啟「讓補助跟著孩子走」

影／苗栗親子館落成啟用 鍾東錦宣布再降臨托費用

新北爭霸 藍綠運動政見交鋒

兆豐銀行完成全台1,300校迷你棒球球具捐贈 開啟孩子的棒球夢

相關新聞

陳俊宇立委揪親子玩拼豆 吳亞蓁拋3600元幼兒津貼點破「3少」困境

立委陳俊宇今天舉辦親子拼豆活動，邀請礁溪鄉長參選人吳亞蓁進行教學，並請到縣長參選人林國漳到場同樂，吸引近百名家長與兒童發揮創意，互動熱絡、充滿歡笑，小朋友開心直呼「下次還要再來」。

挺在地有機！宜蘭噶瑪蘭合作社10場免費DIY體驗 名額有限搶先報名

宜蘭噶瑪蘭有機農業生產合作社是縣內有機耕種面積最大的的農產組織，農糧署東區分署輔導該合作社推動有機農產「十全十美」活動起跑，即日起在社員的農場推出10場免費DIY體驗，讓消費者了解有機農業生產及在地食材特色，從認識產地轉化「支持在地農產」，拓展有機農產行銷通路。

花蓮漁港海味辦桌9月開席 鳳小岳、婁峻碩接力開唱

花蓮縣政府行銷在地漁產與特色美食，將於9月26日在花蓮漁港觀光魚市周邊舉辦「星光開席‧海味辦桌夜」，結合傳統辦桌文化、當季農漁食材及音樂演出，邀請鳳小岳暨壓克力柿子樂團、婁峻碩SHOU等藝人接力獻唱，讓民眾在品嘗海味佳餚之餘，也能感受花蓮獨有的人文魅力。

從林懷民到第一台電視機 「我們台灣」攝影展走進池上尋找台灣的模樣

走進台東池上穀倉藝術館特展「我們 台灣」第一間展室，四面白牆成為四面螢幕，國家攝影文化中心典藏的兩千張照片於其上閃爍流動。有柯錫杰鏡頭下神秘的月世界、劉振祥拍攝的肅穆的蔣經國告別式、也有郭英聲相機裡俊美憂鬱的林懷民......每張照片都是一面歷史，坐下來，四面牆就變成四部電影，向你展示千變萬化的「台灣的模樣」。

手榴彈事件…花蓮卓樂部落受難者 回復名譽

花蓮卓溪鄉卓樂部落一九六一年發生警員誣陷教會幹部並酷刑逼供的「手榴彈事件」，五名受難者皆已辭世，家屬奔走回復名譽。副總統蕭美琴昨頒贈證書，代表國家為不法侵害向受難家屬鞠躬致歉，並說，國家對於歷史傷痕的平復不會中斷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。