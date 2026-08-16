挺在地有機！宜蘭噶瑪蘭合作社10場免費DIY體驗 名額有限搶先報名

宜蘭噶瑪蘭有機農業生產合作社是縣內有機耕種面積最大的的農產組織，農糧署東區分署輔導該合作社推動有機農產「十全十美」活動起跑，即日起在社員的農場推出10場免費DIY體驗，讓消費者了解有機農業生產及在地食材特色，從認識產地轉化「支持在地農產」，拓展有機農產行銷通路。

農糧署東區分署輔導噶瑪蘭有機農業生產合作社今天說明「十全十美有機采風體驗」內容，宣布活動登場，並發布年度10大主題食農體驗行程及影片，現場還安排炒冰、炒咖啡DIY及生態導覽等。

合作社經理、雨怪農場負責人程朝棟表示，有機農業最怕病蟲害、產銷問題及農業人力斷層，如果沒有這三項實力，有機只是空談，業者們都很努力從事生產，也感謝農糧署協助幫忙行銷。

噶瑪蘭有機農業生產合作社以有機生活、友善土地、健康未來為宗旨於2021年6月，成員是宜蘭縣內從事有機耕作的小農，目前有機耕作驗證總面積約60幾公頃，是縣內有機耕作面積最大的的農產組織，這次共有8家農場合推10場次免費DIY。

第一場是在三星鄉行健有機農場的從產地到餐桌，另外還有雨怪有機農場的炒冰消暑趣，張文亮農場的農家採採樂兩場，三星百客楓林農場的玉米筍育苗及玉米筍採摘體驗兩場，雨怪有機農場的蜂情萬種，永福有機農場的田園樂一下，萬安居有機農場的洛神花蜜餞及黑豆豆腐製作。

主辦單位基於「吃在地、食當季」，安排DIY的蔬果都是新鮮當季蔬果有機栽培，爸媽帶著大小朋友走進田間，認識農作物生長，也了解有機農業如何守護土地、環境與健康，每場50人，報名官網：https://www.beclass.com/rid=305276a6a5532e2d6340。

農糧署東區分署表示，噶瑪蘭有機農業生產合作社社員生產蔬果等農產品，過去面臨銷售通路分散及產品資訊整合不足等問題，消費者對有機蔬菜產地來源、生產方式及當季食材認識有限，為了協助拓展在地有機農產品市場，分署行銷強化產地與消費市場鏈結，提升有機農產品市場能見度。

雨怪有機農場的炒冰體驗DIY。記者戴永華／攝影

有機栽種連皮都可以吃的小西瓜，小巧可愛，市場一斤160元。記者戴永華／攝影

8家農場合推10場次免費DIY，採用的蔬果都是有機生產。記者戴永華／攝影

「香菜茶」特殊的香味，喝了降火氣。記者戴永華／攝影