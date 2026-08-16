花蓮漁港海味辦桌9月開席 鳳小岳、婁峻碩接力開唱

花蓮縣政府行銷在地漁產與特色美食，將於9月26日在花蓮漁港觀光魚市周邊舉辦「星光開席‧海味辦桌夜」，結合傳統辦桌文化、當季農漁食材及音樂演出，邀請鳳小岳暨壓克力柿子樂團、婁峻碩SHOU等藝人接力獻唱，讓民眾在品嘗海味佳餚之餘，也能感受花蓮獨有的人文魅力。

花蓮坐擁山海資源，孕育豐富多樣的農漁特產，縣府農業處規畫於中秋節及教師節連假期間推出這場結合美食與音樂的特色活動，希望透過辦桌形式，串連花蓮漁港新鮮漁獲、在地農產及餐飲業者，展現花蓮飲食文化特色。

農業處長陳淑雯表示，活動將於9月26日下午5時至晚間8時登場，桌菜由漁港及在地業者聯手設計，選用當季鮮魚及海產入菜，並搭配高麗菜、龍鬚菜等新鮮蔬食，以及馬告、柚香醬料等在地風味調味品，從前菜、主菜、湯品到主食，完整呈現花蓮食材的多元樣貌。

主辦單位安排吉安鄉農會與瑞穗鄉農會合作推出的「柚見旺來冰棒」，以及正值盛產期的花蓮文旦柚作為餐後甜點與水果。活動前也將陸續發布菜單介紹，讓民眾提前了解料理特色、食材來源及參與店家。

除了美食饗宴，現場還邀請花蓮在地的誰傷心樂團、那就醬樂團，以及鳳小岳暨壓克力柿子樂團、婁峻碩SHOU等卡司演唱，並結合中秋節慶規畫摸彩活動，準備漁會精選中秋禮盒作為獎品。

農業處指出，本次活動限量30桌、共300個席次，即日起開放報名，9月6日前享早鳥優惠，包桌價每桌4000元、可供10人共享；早鳥單人票每人500元，未湊滿桌數者也可報名，由主辦單位協助安排併桌。