從林懷民到第一台電視機 「我們台灣」攝影展走進池上尋找台灣的模樣

走進台東池上穀倉藝術館特展「我們 台灣」第一間展室，四面白牆成為四面螢幕，國家攝影文化中心典藏的兩千張照片於其上閃爍流動。有柯錫杰鏡頭下神秘的月世界、劉振祥拍攝的肅穆的蔣經國告別式、也有郭英聲相機裡俊美憂鬱的林懷民......每張照片都是一面歷史，坐下來，四面牆就變成四部電影，向你展示千變萬化的「台灣的模樣」。

台灣好基金會和國立台灣美術館、國家攝影文化中心合作的「我們 台灣」昨開幕，精選國家攝影中心54件藏品展出，並搭配兩千多張典藏照片的影像投影，而所有展品都是「台灣人鏡頭中的台灣」。「台灣很難定義，因為台灣的文化從來不是純粹的東西。」策展人黃建亮表示，影像更廣更複雜、層次也更多，「也許我們可以從影像定義什麼是台灣。」

「我們 台灣」源於國家攝影中心的開幕首展「台灣的模樣」，從兩千多張照片中挑出54張照片來到池上展出。台灣好基金會董事長柯文昌表示，希望訪客來到池上，除了感受大自然之美、還可以透過藝術品看到台灣的美麗。這也是國家攝影中心首次走出都會、首次與外部合作，「第一次就跨越中央山脈」，對池上與東海岸都是珍貴的藝術教育資源。

「我們 台灣」展出包括張才、柯錫杰、鄭桑溪、郭英聲等29位攝影家的作品。國家攝影中心召集人馮勝宣表示，「台灣的模樣」是國家攝影中心開館時「台灣如何被觀看」的初始提問；五年後來到池上、做了選件的微調，希望更親近台灣的好山好水，也希望讓國家攝影中心走出館舍、親近民眾。

電視如今逐漸被社群平台、網路影音取代，但在一甲子前，電視可是台灣囝仔眼中最神聖的電器。「我們 台灣」的展品「第一台電視」，攝影家劉安明拍下電視機剛出現於台灣人生活中的經典畫面。1962年政府成立第一家台灣電視公司，劉安明於1962年拍攝的「第一台電視」，準確捕捉到一群孩童第一次看到電視時專注的模樣，他們正目不轉睛地看著電視，忽略電視後還有另一個鏡頭正對準他們。

1973年林懷民創辦雲門舞集，攝影家郭英聲擔任雲門創辦初期主要的影像記錄者。此次展出的「林懷民」，郭英聲透過強烈的明暗反差對比、強烈表達林懷民的五官輪廓，也讓人物的表情與情感完全突顯。郭英聲與林懷民都是戰後嬰兒潮的重要藝術家，照片展現在戒嚴時期的保守壓抑氛圍下，年輕世代對現代藝術的追求與連結。

楊基炘拍攝的「雕刻家楊英風」，則是藝術家惺惺相惜的另一個例子。楊基炘與楊英風兩人年齡相仿、都有留日經驗，因而成為好友，楊基炘以相機記錄下楊英風工作或進行藝術創作時的影像。照片中28歲的楊英風正雕刻一尊佛像、一旁妻子抱著襁褓中的嬰兒哺乳，畫面甚具張力、情感強烈。

台灣好基金會和國立台灣美術館、國家攝影文化中心合作的「我們 台灣」於台東池上穀倉藝術館展出。記者陳宛茜／攝影

台灣好基金會和國立台灣美術館、國家攝影文化中心合作的「我們 台灣」於台東池上穀倉藝術館展出。記者陳宛茜／攝影

1973年拍攝的「林懷民」，郭英聲透過強烈的明暗反差對比、強烈表達林懷民的五官輪廓，也讓人物的表情與情感完全突顯。圖／國家攝影中心提供

楊基炘拍攝的「雕刻家楊英風」，是藝術家惺惺相惜的另一個例子。圖／國家攝影中心提供

台灣好基金會和國立台灣美術館、國家攝影文化中心合作的「我們 台灣」於台東池上穀倉藝術館展出。記者陳宛茜／攝影

台灣好基金會和國立台灣美術館、國家攝影文化中心合作的「我們 台灣」於台東池上穀倉藝術館展出，精選國家攝影中心五十四件藏品展出。記者陳宛茜／攝影

屏東攝影家劉安明的「第一台電視」，1962年政府成立第一家台灣電視公司，照片中劉安明正巧捕捉到一群孩童第一次看到電視時專注的模樣，他們正目不轉睛地看著電視，忽略電視後還有另一個鏡頭正對準他們。圖／國家攝影中心提供

台灣好基金會和國立台灣美術館、國家攝影文化中心合作的「我們 台灣」於台東池上穀倉藝術館展出，精選國家攝影中心五十四件藏品展出。記者陳宛茜／攝影