手榴彈事件 花蓮卓樂部落受難者 回復名譽

花蓮卓溪鄉卓樂部落一九六一年發生警員誣陷教會幹部並酷刑逼供的「手榴彈事件」，五名受難者皆已辭世，家屬奔走回復名譽。副總統蕭美琴昨頒贈證書，代表國家為不法侵害向受難家屬鞠躬致歉，並說，國家對於歷史傷痕的平復不會中斷。

「手榴彈事件」時任卓麓派出所警員余寶堂與卓樂基督長老教會宣道師沈金福有嫌隙，竟將手榴彈及匪諜傳單放入教會公文信封，偷偷塞在沈的床底下，誣陷預謀叛亂。

當時是威權時期，沈金福及張國品、張國興、田樹藤及高則通五名教會長老、執事，被關押在玉里警分局八天，遭受灌鹽水、針刺手指等酷刑逼供，甚至還被要求踐踏聖經，折磨他們的心靈。

沈金福等人信仰堅定，不受屈服，最終在教會牧師等人奔走陳情下獲釋，五人都不起訴，余寶堂同年九月被判刑十三年，褫奪公權五年。

經過漫長歲月，當事人都已亡故，但受難家屬後人及教會、部落族人留下相關記憶，也透過轉型正義爭取到回復名譽，並在卓樂教會門口立碑紀念，昨天揭幕，蕭美琴也頒發名譽回復證書給受難者家屬，她說，國家必須承擔起修復責任，真正走進部落，尊重原住民族特殊的歷史與創傷。

張國興長孫張忠義表示，事發當晚他睡在爺爺奶奶旁邊，除了爺爺還有好幾家被搜索，五個人被抓走。事發已六十五年，他認為過去就過去了，凡事要包容，最重要的就是饒恕。

張國興的孫女分享，從小常聽爺爺提起這件事，印象最深的是爺爺上銬時持續向上帝禱告，手銬竟然斷了，這就是信仰的力量，這件事也被畫在教會旁彩繪紀念牆上。