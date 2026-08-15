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辦法會陪遺屬走過思念 基隆長庚：醫療照護不因生命終點停止

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
辦法會陪遺屬走過思念，基隆長庚：醫療照護不因生命終點停止。圖／基隆長庚醫院提供
辦法會陪遺屬走過思念，基隆長庚：醫療照護不因生命終點停止。圖／基隆長庚醫院提供

基隆長庚醫院為關懷往生病友家屬，協助遺屬走過悲傷的思念，今天在在情人湖院區舉辦「感恩、祈福、超薦三時繫念法會」，邀請法師主持灑淨、誦經等佛事儀式，並結合安寧病房遺屬關懷、醫護人員及志工共同參與。

基隆長庚紀念醫院副院長李立夫表示，農曆七月是追思的重要時節，醫院舉辦三時繫念法會，不只是為往生者祈福超薦，更希望陪伴家屬走過失落與思念，獲得心靈的慰藉與平靜。

「醫療照護不會因生命的終點而停止」李立夫說，長庚除了照顧病人，也持續關懷每一位家屬，陪伴大家走過人生重要的歷程，感謝法師、醫護團隊、社工師、志工及所有工作人員共同投入，實踐長庚醫療與人文並重的理念。

一位家屬分享，親人離開後，家裡少了一個熟悉的身影，生活中許多看似平常的時刻，反而最容易勾起思念，「看到他以前坐的位置、吃飯時習慣放東西的地方，還是會不自覺想起他。」

她說，原本以為時間久了就會比較不難過，但到了節日或重要日子，思念仍會悄悄湧上心頭。這次來到法會，在熟悉的誦經聲中想起與親人相處的點滴，也有人陪著自己說說話、聽聽回憶，「好像有人懂這份想念，也讓我知道，想念一個人並不是只能自己承受。」她的心情逐漸沉澱，也多了一份繼續生活下去的力量。

基隆長庚表示，醫院長期推動安寧療護與全人照護，關懷不僅止於疾病治療，更延伸至生命末期照護及家屬悲傷支持，希望陪伴更多家庭走過生命中的離別，也讓醫療的人文溫度，成為支持家屬的重要力量。

辦法會陪遺屬走過思念，基隆長庚：醫療照護不因生命終點停止。圖／基隆長庚醫院提供
辦法會陪遺屬走過思念，基隆長庚：醫療照護不因生命終點停止。圖／基隆長庚醫院提供

辦法會陪遺屬走過思念，基隆長庚：醫療照護不因生命終點停止。圖／基隆長庚醫院提供
辦法會陪遺屬走過思念，基隆長庚：醫療照護不因生命終點停止。圖／基隆長庚醫院提供

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