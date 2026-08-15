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影／基隆狂閃電炸大雷雨部分道路積水 愛四路民眾憂心再淹水

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市下午大雷雨狂炸，日前淹水的愛四路商家憂心會再淹水，加強防範，大型抽水機待命。記者游明煌／攝影
基隆市下午大雷雨狂炸，日前淹水的愛四路商家憂心會再淹水，加強防範，大型抽水機待命。記者游明煌／攝影

北北基今天下午大雷雨狂炸，基隆市下午1時20分左右開始下起大雷雨雨，伴隨著密集的閃電及雷聲，中正路、基金一路等不少道路積水情況，大雨造成部分紅綠燈損壞，田寮河水位已漲，日前淹水的愛四路等商家都憂心會再淹水，加強防範，大型抽水機待命。

民眾說，基隆下午有如暴雨，伴隨閃電及大雷聲，讓民眾很擔心大雨為患。日前才因海水倒灌的漲潮淹水的愛四路商家指出，田寮河水位漲了，水溝大約滿一半以上，但水還有在有流動，擔心大雨持續會再淹水。

民眾表示，下午雨很大，開車時雨刷都來不及刷，不少道路都有積水情況，有的紅綠燈也壞了，十分危險。黃姓市民說，雨像用倒的，雷聲一波接一波，有點可怕，在市政府前看到閃電一直狂閃，相當嚇人。

基隆市下午大雷雨狂炸。記者游明煌／攝影
基隆市下午大雷雨狂炸。記者游明煌／攝影

基隆市下午大雷雨狂炸。記者游明煌／攝影
基隆市下午大雷雨狂炸。記者游明煌／攝影

基隆 大雷雨 淹水

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