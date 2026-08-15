為讓育兒支持更貼近家庭需求，基隆市政府今天在隆城際轉運站大頂棚舉辦「親子默契超競化」活動，市長謝國樑與250組親子家庭同樂，透過趣味競賽、親子手作及多元互動體驗。謝國樑說，育兒支持不只是停留在政策上，而是能真正走進家庭、陪伴家長一起面對育兒過程中的各種挑戰，打造完整育兒支持網絡

謝國樑表示，育兒是一段充滿喜悅、也需要支持的過程，市府持續推動「育兒指導服務」，就是希望把專業的育兒資源直接送進家庭，讓有需要的家長在育兒過程中獲得實質協助。市府透過委託專業服務單位招募及管理育兒指導員，免費提供到宅服務，依家庭需求提供親職示範、餐點準備、家務指導及親職諮詢等四大服務，協助家長提升照顧能力、建立育兒信心，減輕育兒壓力。

謝國樑指出，自113年推動育兒指導服務以來，市府透過公私協力，持續將專業育兒資源送到家庭，截至今年7月底，已提供2271人次到宅服務，陪伴育有6歲以下幼兒且有照顧需求的家庭。

謝國樑表示，未來市府將持續整合育兒指導服務、守護家庭小衛星及各項家庭支持措施，打造更完整的育兒支持網絡，陪伴更多基隆家庭安心育兒、快樂成長；也鼓勵育有6歲以下兒童且有照顧需求的家庭，善加利用育兒指導服務，讓需要幫忙的時候，市府就在身邊。

市府兒童及少年事務處長吳雨潔指出，基隆市目前於七個行政區設置14處「守護家庭小衛星」服務據點，透過公私協力提供課後照顧、多元學習、團體活動及家庭支持等多元服務，每日陪伴超過200名兒少，每年服務逾3萬人次，持續建構完善的社區支持網絡。

讓育兒支持更貼近家庭需求，謝國樑：打造完整育兒支持網絡。圖／基隆市政府提供