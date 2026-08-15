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花蓮卓樂手榴彈事件 副總統頒證平反5個受難家庭

中央社／ 花蓮縣15日電

花蓮縣卓樂基督長老教會今天舉行「手榴彈事件」紀念禮拜，副總統蕭美琴代表頒發名譽回復證書給5個受難家庭，她向受難者家屬鞠躬致歉，承諾國家歷史傷痕的修復與平復不會中斷。

會中，重述事件發生經過，也在教會大門旁設立「手榴彈事件紀念銘牌」，以中文及布農語述說這段歷史，教堂旁的牆面，也以這段歷史事件為核心設計彩繪塗鴉牆。

蕭副總統致詞表示，歷史遺留的恐懼與不信任，無法透過單一儀式或一張名譽回復證書抹滅，轉型正義需要透過認識、了解歷史，社會才能共同撫平傷痕，真正得到家屬的寬恕、理解及互相信任。

蕭副總統表示，今年4月受難者家庭向權利回復基金會提出申請，並取得名譽回復證書，代表國家承認過去威權時期的不法侵害，今天她代表國家向受難者鞠躬道歉，也提到國家歷史傷痕的修復與平復不會中斷。

蕭副總統說，透過紀念銘牌、彩繪牆的揭幕，告訴未來的世代，這些事情曾經發生過，而這些偉大的生命與信念，永遠值得尊敬與記得。

根據卓樂基督長老教會手榴彈事件文獻記載，1961年威權統治時期，卓麓派出所員警余寶堂記恨首任宣道師沈金福，私自將預藏的手榴彈跟反動文宣，裝入寄至教會的公文信封，偷偷放在沈金福床底下，同時誣陷張國品、張國興、田樹藤、高則通等教會長老、職事「預備叛亂」。

5名教會幹部被帶到玉里分局殘酷刑求，期間遭針刺手指、灌鹽水、踐踏聖經等不人道酷刑逼供，5名教會幹部靠著堅定信仰，絕不妥協，調查結果也確認他們遭誣陷，監禁8天後終於獲釋放，還以清白。

受難者張國興的長孫女分享，祖父曾告訴她，當時被手銬銬住，仍持續向上帝禱告，手上的鏈條竟莫名其妙斷掉了，也平安返家，這段經歷成為家族的信仰根基。

張國興的家屬也提到，即便祖父遭受不公對待，但沒有選擇報復，也不常提起，而是默默禱告，體現聖經上「要饒恕別人」的教誨，提醒晚輩信仰及道德持續增長，祖父一生沒有慢性病，活到100多歲於睡夢中安詳離世。

花蓮 家庭 蕭美琴

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