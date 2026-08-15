促成基隆400民間系列行動 童子瑋：讓這座城市繼續寫新的故事

由民間籌辦的「基隆400」系列活動今天啟動，民進黨基隆市長參選人議長童子瑋出席記者會表示，今年適逢西班牙來到基隆400年，他邀請民間團隊來到基隆舉辦相關活動，盼能讓城市歷史的重要時刻，成為一個文化慶典，更希望在回顧歷史的同時，讓這座城市繼續寫新的故事，邁入基隆的下一個400年。

童子瑋表示，這次由民間舉辦的「基隆400」系列活動，邀請到吳三連台灣史料基金會、故事StoryStudio與有理文化共同主辦，有許多的歷史研究者、文化工作者及許多關心基隆的朋友共同投入，從不同角度重新整理、重新閱讀基隆走過的路，非常有意義。活動將從策展、走讀、專刊等多個面向來進行文史回顧，盼能讓基隆人更加認識自己生長的城市和故鄉。

童子瑋表示，基隆一直是一座與世界很近的城市，因為海、因為港，幾百年來不同的人從這裡來到台灣，也有人從這裡走向世界，而不同族群、文化與產業在這座城市相遇、生活，最後成為今天大家熟悉的基隆。基隆400年的故事，是山與海、港口與世界，以及不同時代的人來到這裡、落腳在這裡，慢慢成為基隆人的故事。

童子瑋說，從和平島、港口到市區，從漁業、礦業到港埠發展，每一個時代都在基隆留下痕跡，也形塑了基隆非常獨特的性格。400年後的今天，基隆同樣站在新的轉折點，港口與城市的關係如何重新思考，山與海如何成為城市發展的優勢。

主辦單位表示，「基隆400」起源於1626年西班牙人抵達和平島的歷史事件，但在外來政權抵達以前，這片土地早已有不同人群生活、往來與交換的軌跡。因此活動將以「世界共鳴」、「山海共生」、「族群共榮」三條閱讀軸線，重新理解海、島與人如何共同形塑今日基隆。