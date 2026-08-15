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影／七月普度好兄弟 基隆「毛荷，必桃」特有祭品為何不可少？

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
七月普度好兄弟，基隆特有專屬祭品毛荷（左），必桃（右）。記者游明煌／攝影
七月普度好兄弟，基隆特有專屬祭品毛荷（左），必桃（右）。記者游明煌／攝影

農曆七月俗稱鬼月，自從鬼門開了之後，基隆展開為期一個月的祭祀相關祭儀活動，民眾、商家也都會普度拜拜，除了各種三牲素果外，在供桌上基隆有二種糕點祭品必不可少，就是「毛荷，必桃」，祭拜好兄弟的專屬祭品，有祝壽、祈願早日投胎重生之意。

基隆中元限定祭祀糕點「毛荷」（音似摩訶）是一種口感類似發糕的蓮花狀白色糕點；必桃（音似裂桃）則是外觀如桃子但從中間裂成兩半的狀如壽桃糕點。

據一名祭祀的張姓道士說，基隆的中元祭典早年到現在都是拜拜必備，拜「必桃」、「毛荷」是向好兄弟祝均之意，也希望孤魂野鬼可以早日投胎重生，是基隆慶讚中示祭拜時特有的傳統。

基隆市商業會理事長鄭錦洲說，「毛荷」是各機關、公司行號、社會團體拜拜時都會使用，商家都是必備祭品，長期以來都是如此。

基隆市的糕餅業者說，每到農曆七月忙的不是做生日蛋糕，而是忙著做毛荷塔和必桃塔，毛荷象徵的是蓮花，必桃象徵壽桃，從拌料到蒸煮，最後在包裝成圓塔狀，每天都得出上百個毛和塔。政治人物從市長、議長到議員、里長都會受到委託贊助。

基隆普度拜拜的時間大多在中午以後，毛荷塔都得在中午以前全部送達。讓糕餅業者常一早就要趕工，及時把毛荷塔送達，這些毛荷塔成了基隆普度供桌上特有祭品，桌上擺上政治人物贊助的毛荷塔比派頭。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

基隆有二種糕點祭品必不可少，就是「毛荷，必桃」，祭拜好兄弟的專屬祭品，有祝壽、祈願早日投胎重生之意。記者游明煌／攝影
基隆有二種糕點祭品必不可少，就是「毛荷，必桃」，祭拜好兄弟的專屬祭品，有祝壽、祈願早日投胎重生之意。記者游明煌／攝影

基隆有二種糕點祭品必不可少，就是「毛荷，必桃」，祭拜好兄弟的專屬祭品，有祝壽、祈願早日投胎重生之意。記者游明煌／攝影
基隆有二種糕點祭品必不可少，就是「毛荷，必桃」，祭拜好兄弟的專屬祭品，有祝壽、祈願早日投胎重生之意。記者游明煌／攝影

祭品 基隆 好兄弟 普度 農曆七月 鬼月

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