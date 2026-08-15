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花東迎金針花盛開 農糧署推賞花和食安

中央社／ 台東縣15日電

8月中旬過後，台東太麻里金針山、花蓮六十石山和赤科山金針花陸續盛開，農糧署邀請民眾把握花季賞花，也別忘了選購品質優良的國產安全金針。

隨著8、9月金針花季到來，花東2縣的山區金針陸續綻放金黃色花海，層層山巒披上一襲金黃，美不勝收，吸引民眾賞花、拍照，感受花東獨有的夏末秋初風情。

農糧署東區分署邀請民眾把握花季走訪花東，在欣賞壯麗花海的同時，也別忘了選購品質優良、來源安心的國產安全金針，從產地到餐桌，一次享受美景、美味與安心。

農糧署東區副分署長陳吉村今天告訴中央社記者，花蓮及台東是台灣金針主要產區，近年持續輔導農民導入安全生產管理制度，推動產銷履歷驗證、台灣金針標章及台灣農產品生產溯源制度，透過生產紀錄、品質驗證及產品追溯，讓消費者買得安心、吃得放心。

他說，截至115年，花東地區金針產銷履歷驗證面積已達32.1公頃，顯示愈來愈多農民投入安全生產與品質管理，展現花東金針產業朝向優質化、品牌化及永續經營的成果，也讓消費者在選購國產金針時更具信心。

農糧署東區分署表示，乾燥金針加工過程如有使用亞硫酸鹽，均須符合衛生福利部食品安全規範，二氧化硫殘留量須低於4000ppm安全標準，才能上市販售，農糧署亦持續輔導業者配合衛生單位及地方政府辦理抽驗工作，共同守護國產金針品質與食品安全。

東區分署呼籲，民眾選購乾金針時，可優先選擇具有「台灣金針」標章、「產銷履歷」標章或「臺灣農產品生產溯源」等產品，來源清楚、品質有保障。支持國產安全金針，不僅能享受來自花東的安心好滋味，更能以實際行動支持在地農民、促進農村永續發展。

金針花 農糧署 食安 賞花 赤科山 台東

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