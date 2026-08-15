基隆廟口地下道突淹水 疑抽水機供電異常惹禍

基隆市昨天氣炎熱還出大太陽，但一早基隆廟口夜市旁的愛三路人行地下道竟淹水，水深至民眾小腿肚，導致四個出入口全封閉，民眾無法通行，錯愕直呼「沒颱風沒大潮也會淹水？」市府工務處緊急排水，直至下午一點多排除，研判是因台電外線管路受損導致淹水。

基隆市政府昨早七點半獲報，愛三路地下道出現約腳踝深度積水，工務處立即啟動應變，養護工程科第一時間趕赴現場，立即封閉地下道及設置警示，避免行人進入。經檢查地下道相關設施，確認抽水設備及配電盤等均無異常，隨即聯繫台電人員到場會勘。

經現場初步確認，地下道淹水主要原因為台電外線管路受損，造成供電異常，使地下道抽水設備無法正常運轉。由於台電外線修復仍需時間，工務處啟動緊急應變，立即調派移動式抽水設備進場支援抽水，養護科長廖俊育表示，經處置後於下午一點多排除淹水，恢復地下道通行。

由於日前白海豚颱風侵襲前夕，因海水倒灌基隆廟口夜市愛四路才淹水，如今愛三路地下道也淹，讓民眾十分錯愕。

議長童子瑋表示「怎麼老是在淹水？」昨天一早就接到市民通報指廟口地下道也出現積淹水，也請相關單位盡速協助排除。市府工務處解釋已在第一時間迅速處置，降低通勤不便。