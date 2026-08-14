基隆捷運加速推進 謝國樑：全面啟動各站區都市計畫變更

基隆捷運已進入實質建設階段，基隆市政府昨召開第46次推動專案小組會議，市府團隊採「工程興建」與「土地開發」雙軌並進策略，百福站全套管基樁工程進度已達30.83%，全面啟動各站區都市計畫變更，加速帶動基隆城市轉型。

基隆捷運去年12月先期工程開工以來，SB19（百福）站已完成工區整地及樹木移植，目前全套管基樁施工進度已達30.83%，工程持續穩步推進。

市府交通處表示，為加速土地取得並保障在地地主權益，市府已於7月15日發布「協議價購優惠辦法」，並同步推進「土地開發權益分配作業原則」法制化，建立公開透明制度，落實捷運紅利全民共享。

市長謝國樑說，「不只蓋捷運，更要發展城市」，地政處已於5、6月完成公開展覽前座談會、廣納地方民意，全面啟動各站區都市計畫變更，要讓捷運成為引進產業、活化土地的強勁引擎。

副市長方定安表示，推進基隆捷運必須秉持「雙軌並進、利民共榮、永續發展」原則，不僅要嚴格控管工程品質與進度，更要同步落實都市計畫與土地開發前置作業，透過捷運改善交通、活化土地，帶動沿線產業發展，讓基隆捷運成為城市轉型與永續發展的最強動能。