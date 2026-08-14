中元節別再濫燒紙錢！ 彭啓明請「神明見證」送到焚化爐集中燒

農曆7月家家戶戶普度，大量焚燒紙錢，宜蘭縣府持續推動「紙錢集中燒」服務，可交鄉鎮公所垃圾車或四大超商等處所代收，大量收運也可採電話或線上預約。縣府今天在利澤焚化爐舉行淨爐祈福儀式，請來神明見證，出席的環境部長彭啓明也呼籲民眾響應，減少空汙。

宜蘭縣在農曆7月推廣紙錢集中燒已10多年，去年總量高達158.07公噸。今年8月13日至9月10日的農曆7月期間，再度結合縣內鄉鎮市、四大超商、農漁會及寺廟等，提供代收服務。

縣府今天在五結鄉利澤焚化爐舉辦淨爐儀式，請來南方澳南天宮媽祖、宜蘭城隍廟城隍爺及羅東城隍廟城隍爺見證，祈求紙錢集中燒作業順利。

環保局表示，除了南澳鄉及大同鄉兩個原民鄉多為原住民信仰外，結合縣內10個鄉鎮市公所，提供紙錢收運服務，每周一、二、四、五、日可將紙錢交由清潔隊資源回收車代收，若為社區大樓、寺廟、公司行號等有大量紙錢收運需求，可撥打（03）9907755轉211或線上填單預約。

縣府今年持續串連四大超商、喜互惠超市、一三五超市、農漁會及42處寺廟，在全縣設置219處的紙錢集中代收點，方便民眾就近利用。

出席淨爐儀式的彭啓明說，中元普度家家戶戶燒紙錢，空氣品質就不好，尤其敏感族群可能會咳嗽或覺得不舒服。這幾年努力推動紙錢集中燒，去年和前年相比，成長22%，光是宜蘭就有800多噸，今天淨爐請來神明見證，請大家放心把家裡紙錢送到焚化爐集中焚燒，若能持續推廣下去，台灣空氣品質一定愈來愈好。

代理縣長林茂盛呼籲縣民多利用「環保祭祀一條龍」便民服務，也可透過以功代金、以米代金等多元方式，響應「集中燒、適量燒、替代燒」行動，讓普度祭祀更低碳。

環境部長彭啓明（左）與宜蘭代理縣長林茂盛在利澤焚化爐紙錢集中焚燒專用爐口進行點龍門儀式。圖／宜蘭縣府提供