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中元節別再濫燒紙錢！ 彭啓明請「神明見證」送到焚化爐集中燒
農曆7月家家戶戶普度，大量焚燒紙錢，宜蘭縣府持續推動「紙錢集中燒」服務，可交鄉鎮公所垃圾車或四大超商等處所代收，大量收運也可採電話或線上預約。縣府今天在利澤焚化爐舉行淨爐祈福儀式，請來神明見證，出席的環境部長彭啓明也呼籲民眾響應，減少空汙。
宜蘭縣在農曆7月推廣紙錢集中燒已10多年，去年總量高達158.07公噸。今年8月13日至9月10日的農曆7月期間，再度結合縣內鄉鎮市、四大超商、農漁會及寺廟等，提供代收服務。
縣府今天在五結鄉利澤焚化爐舉辦淨爐儀式，請來南方澳南天宮媽祖、宜蘭城隍廟城隍爺及羅東城隍廟城隍爺見證，祈求紙錢集中燒作業順利。
環保局表示，除了南澳鄉及大同鄉兩個原民鄉多為原住民信仰外，結合縣內10個鄉鎮市公所，提供紙錢收運服務，每周一、二、四、五、日可將紙錢交由清潔隊資源回收車代收，若為社區大樓、寺廟、公司行號等有大量紙錢收運需求，可撥打（03）9907755轉211或線上填單預約。
縣府今年持續串連四大超商、喜互惠超市、一三五超市、農漁會及42處寺廟，在全縣設置219處的紙錢集中代收點，方便民眾就近利用。
出席淨爐儀式的彭啓明說，中元普度家家戶戶燒紙錢，空氣品質就不好，尤其敏感族群可能會咳嗽或覺得不舒服。這幾年努力推動紙錢集中燒，去年和前年相比，成長22%，光是宜蘭就有800多噸，今天淨爐請來神明見證，請大家放心把家裡紙錢送到焚化爐集中焚燒，若能持續推廣下去，台灣空氣品質一定愈來愈好。
代理縣長林茂盛呼籲縣民多利用「環保祭祀一條龍」便民服務，也可透過以功代金、以米代金等多元方式，響應「集中燒、適量燒、替代燒」行動，讓普度祭祀更低碳。
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