快訊

不是護理師！離婚風波不斷 陳幸妤再爆趙建銘出國同行對象是女大生

散戶還在怕、籌碼沒回來 分析師剖析「假破底真穿頭」：大盤將再創歷史新高

115年總預算通案先刪480億元 媒宣費除法定支出統刪50%

聽新聞
0:00 / 0:00

謝國樑長樂六五專案秋節6500元9月11日入帳 不排富受惠8.7萬人

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
謝國樑宣布長樂六五專案秋節6500元9月11入帳，不排富受惠8.7萬人。圖／基隆市政府提供
謝國樑宣布長樂六五專案秋節6500元9月11入帳，不排富受惠8.7萬人。圖／基隆市政府提供

基隆市政府今天宣布，市長謝國樑持續推動高齡友善計畫，同步推動「115年長樂六五專案」，以實際行動照顧長者福祉，設籍滿3年、65歲以上長者中秋禮金可領6500元，9月11日直接匯入長者郵局帳戶，不排富，受惠人數8.7萬人。

謝國樑表示，「115年長樂六五專案」為一次性普發措施，不排富，只要於115年9月1日當日連續設籍基隆市滿3年，且年滿65歲（原住民年滿55歲）者，即符合領取資格，每人可領取新臺幣6500元。

市府社會處說，多數長者於年滿65歲時，已依通知至各區公所辦理敬老卡，並提供重陽敬老禮金匯款帳戶，本次長樂六五專案將直接匯入同一帳戶，無須再次辦理。符合資格者，款項將於115年9月11日直接匯入長者郵局帳戶。

若尚未提供匯款帳戶資料的長者，可攜帶郵局存摺及相關證件，儘速至戶籍所在地區公所提供帳戶，即可採匯款方式領取，即早領到敬老金。

此外，社會處指出，原本符合基隆市三節敬老禮金發放資格的長者，中秋節敬老禮金3000元，也將於115年9月21日匯入指定帳戶，讓長輩歡度佳節。

市府持續秉持照顧長者、打造高齡友善城市的理念，透過各項福利措施減輕長者生活負擔，讓市民感受到市政建設與福利政策的溫暖。未來也將持續傾聽市民需求，完善長者照顧服務，讓每一位長輩都能安心生活、健康樂活，共享幸福城市的成果。

謝國樑 基隆 長者 中秋節

延伸閱讀

無論晴雨天也要上山照顧獨居長者 他獲頒長照服務獎

影／苗栗親子館落成啟用 鍾東錦宣布再降臨托費用

COVID-19疫情持續高雄湧接種潮 疫苗剩2萬劑

台南教師節禮金六都墊底將調高至1000元 議員再喊幼師午餐免費

相關新聞

中元節別再濫燒紙錢！ 彭啓明請「神明見證」送到焚化爐集中燒

農曆7月家家戶戶普度，大量焚燒紙錢，宜蘭縣府持續推動「紙錢集中燒」服務，可交鄉鎮公所垃圾車或四大超商等處所代收，大量收運也可採電話或線上預約。縣府今天在利澤焚化爐舉行淨爐祈福儀式，請來神明見證，出席的環境部長彭啓明也呼籲民眾響應，減少空汙。

謝國樑長樂六五專案秋節6500元9月11日入帳 不排富受惠8.7萬人

基隆市政府今天宣布，市長謝國樑持續推動高齡友善計畫，同步推動「115年長樂六五專案」，以實際行動照顧長者福祉，設籍滿3年、65歲以上長者中秋禮金可領6500元，9月11日直接匯入長者郵局帳戶，不排富，受惠人數8.7萬人。

台東文健站114站全國最多 再攻最後一哩…綠島9月底前也要開站

台東縣海端鄉霧鹿文化健康站今正式揭牌啟用，成為海端鄉第7個文化健康站，也是南橫山區繼利稻、新武、初來站後第4處文健站，目前服務25名部落長者。縣長饒慶鈴表示，台東今年再獲核定新增3處文健站，全縣達114站、服務逾4100名部落長者，數量居全國之冠，未來更將透過縣府自辦方式，在綠島設置文健站，預計9月底前啟用，讓全縣16鄉鎮市都能享有文健站服務。

影／基隆愛三路地下道緊急封閉 民眾錯愕：大熱天沒大潮也淹大水？

基隆市今天天氣晴朗炎熱，出大太陽，上午7時30分基隆廟口夜市旁愛三路人行地下道發生淹水災情，水深及小腿肚，民眾無法通行，四個出入口全都封閉，有人錯愕直呼「天氣這麼好沒有颱風、沒有大潮也會淹？」市府說，台電外線管路受損致愛三路地下道淹水，工務處第一時間緊急排水，預計中午排除。

羅東夜市旁魚池飄惡臭 疑高溫缺氧魚群翻肚

緊鄰羅東夜市的中山公園，近日飄出陣陣惡臭，鎮長吳秋齡今天前往了解，發現公園內景觀魚池大量魚兒死亡，疑似因天氣炎熱，水中溶氧量劇降造成，已緊急派員清除魚屍，並將引入活水改善水循環系統。

基隆市圖總館試營運熱絡每日平均逾3500人 增加每周試營運天數

基隆市公共圖書館總館重新整修開放，7月2日開放試營運以來，平均每日逾3500人次的使用量，明亮全新空間多有好評，市府依民眾反映，全面增設防撞條與防墜網，並增購圖書消毒機，18日起增加試營運開放時間，擴大每周開放天數，恢復原來的一般營運時間，讓更多民眾使用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。