謝國樑長樂六五專案秋節6500元9月11日入帳 不排富受惠8.7萬人

基隆市政府今天宣布，市長謝國樑持續推動高齡友善計畫，同步推動「115年長樂六五專案」，以實際行動照顧長者福祉，設籍滿3年、65歲以上長者中秋禮金可領6500元，9月11日直接匯入長者郵局帳戶，不排富，受惠人數8.7萬人。

謝國樑表示，「115年長樂六五專案」為一次性普發措施，不排富，只要於115年9月1日當日連續設籍基隆市滿3年，且年滿65歲（原住民年滿55歲）者，即符合領取資格，每人可領取新臺幣6500元。

市府社會處說，多數長者於年滿65歲時，已依通知至各區公所辦理敬老卡，並提供重陽敬老禮金匯款帳戶，本次長樂六五專案將直接匯入同一帳戶，無須再次辦理。符合資格者，款項將於115年9月11日直接匯入長者郵局帳戶。

若尚未提供匯款帳戶資料的長者，可攜帶郵局存摺及相關證件，儘速至戶籍所在地區公所提供帳戶，即可採匯款方式領取，即早領到敬老金。

此外，社會處指出，原本符合基隆市三節敬老禮金發放資格的長者，中秋節敬老禮金3000元，也將於115年9月21日匯入指定帳戶，讓長輩歡度佳節。

市府持續秉持照顧長者、打造高齡友善城市的理念，透過各項福利措施減輕長者生活負擔，讓市民感受到市政建設與福利政策的溫暖。未來也將持續傾聽市民需求，完善長者照顧服務，讓每一位長輩都能安心生活、健康樂活，共享幸福城市的成果。