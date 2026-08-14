台東文健站114站全國最多 再攻最後一哩…綠島9月底前也要開站

台東縣海端鄉霧鹿文化健康站今正式揭牌啟用，成為海端鄉第7個文化健康站，也是南橫山區繼利稻、新武、初來站後第4處文健站，目前服務25名部落長者。縣長饒慶鈴表示，台東今年再獲核定新增3處文健站，全縣達114站、服務逾4100名部落長者，數量居全國之冠，未來更將透過縣府自辦方式，在綠島設置文健站，預計9月底前啟用，讓全縣16鄉鎮市都能享有文健站服務。

揭牌儀式由饒慶鈴主持，原住民族委員會副主委杜張梅莊、縣議員張全馨嵐、海端鄉長胡金至及地方民意代表、部落頭目、耆老與族人共同見證，部落族人在現場獻上祝福，象徵霧鹿文健站正式成為部落新的生活據點。

饒慶鈴表示，台東共有187個原住民族部落，面對高齡化趨勢，縣府持續爭取文化健康站及社區關懷據點，讓長輩能留在熟悉的土地、文化與人群中生活，健康、安心且有尊嚴地老化。

她指出，文化健康站不只是提供長者照顧服務的場所，也是文化傳承、情感交流及部落凝聚的重要據點。透過健康促進、關懷訪視、共餐、延緩失能及文化活動，讓長者在熟悉的部落環境中獲得照顧，也讓年輕一代有更多機會接觸傳統文化。

原住民族行政處長高忠雲表示，今年原民會核定台東新增3處文化健康站，全縣已達114站，服務超過4100名部落長者。霧鹿文化健康站自今年6月起先行提供服務，目前有25名長者參與，除健康促進及關懷服務外，也安排共餐、延緩失能及文化活動。

高忠雲指出，文健站另一項重要功能是文化傳承，透過長者參與族語、歌謠、傳統工藝及文化活動，讓部落累積的傳統智慧能夠在日常生活中延續，形成照顧長者與傳承文化雙重功能。

縣府也將文健站服務延伸至原本無法透過原民會取得相關經費的綠島。饒慶鈴表示，綠島因未列入原住民族地區，無法申請原民會文健站經費，但島上仍有280多名設籍原住民，縣府因此決定以自辦方式突破限制，預計9月底前完成設站。