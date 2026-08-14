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影／基隆愛三路地下道緊急封閉 民眾錯愕：大熱天沒大潮也淹大水？
基隆市今天天氣晴朗炎熱，出大太陽，上午7時30分基隆廟口夜市旁愛三路人行地下道發生淹水災情，水深及小腿肚，民眾無法通行，四個出入口全都封閉，有人錯愕直呼「天氣這麼好沒有颱風、沒有大潮也會淹？」市府說，台電外線管路受損致愛三路地下道淹水，工務處第一時間緊急排水，預計中午排除。
基隆市政府今天上午7時30分接獲通報，愛三路地下道出現約腳踝深度積水，工務處立即啟動應變，養護工程科長廖俊育第一時間趕赴現場，立即封閉地下道並設置相關警示，避免行人進入，確保通行安全。
工務處人員到場後隨即檢查地下道相關設施，確認抽水設備及配電盤等均無異常，並聯繫台灣電力公司派員到場會勘。經現場初步確認，地下道淹水主要原因為台電外線管路受損，造成供電異常，使地下道抽水設備無法正常運轉。
由於台電外線修復仍需時間，已影響市民通行，工務處啟動緊急應變機制，立即調派移動式抽水設備進場支援，不等外線修復完成，即同步抽水，全力加速排除積水。
廖俊育表示，預計中午前完成淹水排除並恢復地下道通行。此次事件從接獲通報、派員到場，到確認原因及調派設備，工務處均於第一時間迅速處置，務求將對市民通行造成的影響降至最低。
日前白海豚颱風侵襲前夕，因海水倒灌基隆廟口夜市愛四路才淹水大，如今愛三路地下道也淹，讓民眾十分錯愕。
「怎麼老是在淹水？」議長童子瑋表示，今天早上他站完路口後，就接到市民朋友通報，說廟口地下道也出現積淹水狀況，目前他們正在釐清原因，也已經請相關單位盡速協助排除，請市民朋友經過時特別注意。
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