羅東夜市旁魚池飄惡臭 疑高溫缺氧魚群翻肚

緊鄰羅東夜市的中山公園，近日飄出陣陣惡臭，鎮長吳秋齡今天前往了解，發現公園內景觀魚池大量魚兒死亡，疑似因天氣炎熱，水中溶氧量劇降造成，已緊急派員清除魚屍，並將引入活水改善水循環系統。

中山公園景觀魚池養有許多吳郭魚及錦鯉，最近被發現大量魚群暴斃翻肚還浮出水面，飄散惡臭，池面還見到大量蒼蠅飛舞，因公園旁邊就是知名的羅東夜市，遊客眾多，腐敗氣味已嚴重影響夜市周邊環境品質。

羅東鎮長吳秋齡今天一早到魚池現勘，表示近日天氣實在太熱，水中溶氧量大幅減少，且因池水沒有循環，屬於「死水」環境，才讓魚群缺氧大量死亡，已要求趕緊將死魚清除，也要改善水池環境。

公所經建課表示，已編列預算上月請廠商在池底安裝一台沉水式水質過濾器，不過才剛裝好，淨化設備需要一點時間才能發揮最大運轉效果，這段時間也會同步清理池底經年累月淤積的淤泥，會努力改善。

吳秋齡說，因應極端天氣，為徹底解問溶氧量不足的問題，將做全面整治，將目前無法循環的死水環境，改為持續有水流進出的活水系統。鎮公所也呼籲民眾，不要將餵魚或將吃剩的食物丟到魚池內，避免水質惡化。