基隆市圖總館試營運熱絡每日平均逾3500人 增加每周試營運天數

基隆市公共圖書館總館重新整修開放，7月2日開放試營運以來，平均每日逾3500人次的使用量，明亮全新空間多有好評，市府依民眾反映，全面增設防撞條與防墜網，並增購圖書消毒機，18日起增加試營運開放時間，擴大每周開放天數，恢復原來的一般營運時間，讓更多民眾使用。

基隆市公共圖書館總館經2年封閉整修完工，自修室、視聽區及討論室全面導入智慧座位預約管理系統，入離席皆須透過借閱證感應，有效解決過去常見的占位問題。試營運限每周四至周日開放，每日平均逾3500人次的熱絡使用量，民眾以借閱書、準備考試、單純享受文化氛圍都有。

市府文化觀光局表示，為鼓勵市民多加利用圖書館資源，18日起將擴大總館試營運天數，恢復一般營運時間，周二至周六上午9時到晚間9時，周日 上午9時到下午5時，周一休館。

文化觀光局長江亭玫說，經1個多月試營運「壓力測試」，利用閉館時間針對各項工程細節與民眾反饋修正，修復原有工程瑕疵，並於館內全面增設防撞條與防墜網，增購圖書消毒機，確保各年齡層讀者都能安心使用。針對智慧座位管理系統也依據實際使用情形彈性調整座位借用規則，防堵占用。

為因應全面擴大開放營運量能，總館招募新進人員與志工專業培訓，18日後於「試營運」期間，市府團隊將持續廣納讀者的真實意見與體驗回饋作為後續正式營運的改善依據。

相關服務資訊與各樓層預約系統使用規則，可上基隆市公共圖書館官網及粉絲專頁、基隆市文化觀光局官網查詢。

基隆市圖總館樓梯間增加防墜網及防滑條，保障幼童安全。圖／基隆文觀局提供

基隆市圖總館試營運每日平均逾3500人，擴大試營運每周天數。圖／基隆文觀局提供

基隆市圖總館試營運每日平均逾3500人，擴大試營運每周天數。圖／基隆文觀局提供