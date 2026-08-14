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台東琵琶湖後方燒出1公頃焦土 國慶焰火近在咫尺...環團憂濕地生態

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東市森林公園琵琶湖後方昨晚發生火警，初估燃燒面積約1公頃，現場可見植被遭焚燒後留下焦黑痕跡，起火原因仍待消防單位鑑定。圖／讀者提供
台東市森林公園琵琶湖後方昨晚發生火警，初估燃燒面積約1公頃，現場可見植被遭焚燒後留下焦黑痕跡，起火原因仍待消防單位鑑定。圖／讀者提供

台東市海濱公園國際地標昨晚舉辦熱氣球光雕音樂會，活動期間施放煙火，活動結束後不久，一旁森林公園琵琶湖後方突然竄出火勢，火光映照夜空，警義消獲報後立即趕往灌救，火勢隨後受到控制。由於起火時間與煙火施放時間接近，引發外界關注，也讓即將在國際地標附近施放的國慶焰火，其周邊生態與森林防火風險受到環團關切。

縣府農業處林務保育科長李志鵬表示，初步估計火勢燃燒面積約1公頃，主要集中在靠近海邊的區塊，受影響的林木以雜木、雜草為主。至於確切起火原因，仍須由消防單位進一步鑑定調查，現階段無法確認是否與昨晚活動施放煙火有關。

李志鵬指出，森林公園在乾燥季節偶爾會發生零星火警，但過去火勢及影響範圍通常不大，相關單位平時也會配合進行防護措施；農業處同時提醒民眾，森林公園內禁止使用火種或燃放鞭炮，以降低火災發生風險。

不過，生態工作者林耿弘今早實地查看火災現場後表示，昨晚燃燒區塊位於國家級重要濕地範圍內，相關單位更應正視大型煙火活動可能帶來的自然環境風險。

林耿弘質疑，政府是否能提出具體證明，說明在國家級重要濕地及保安林周邊舉辦大型煙火活動，其對棲地、生態及森林環境的風險確實「可管理」。他認為，與其等到事故發生後再處理，更應在活動前將風險評估與應變機制攤在陽光下。

他呼籲，國慶焰火施放前，政府應公開焰火布彈區、落焰範圍，以及與國家級重要濕地、保安林等敏感區域的套疊圖，同時公布國家公園署、林業保育署台東分署及縣府農業處相關的生態與森林風險評估意見。

此外，針對昨晚火災的起火原因、實際燃燒範圍，以及濕地與保安林是否受到影響，也應進一步調查釐清；至於2026年國慶焰火，則應公布活動前、中、後的生態監測及緊急應變計畫。

林耿弘強調，昨晚火災原因目前仍待調查，不能直接認定與煙火有關，但事件凸顯大型活動與敏感生態環境之間的風險管理問題。若相關自然風險未被完整納入評估，恐形同拿國家級重要濕地「賭一把」，政府應在國慶焰火施放前，先把風險與防護措施說清楚。

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