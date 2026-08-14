影／鬼門開！鷄籠中元祭海洋廣場主燈點亮...不是土地公

今年傳承已172年的鷄籠中元祭昨下午在開基老大公廟「開龕門」，市長謝國樑昨晚在海洋廣場主持開燈祈福活動，點亮劉唐杜姓宗親會的主燈，為一連串為期1個月的豎燈篙、迎斗燈、放水燈系列祭儀揭開序幕。海洋廣場五顏六色花燈點亮璀璨夜色，吸引不少民眾賞夜景、拍照。

謝國樑表示，鷄籠中元祭是台灣歷史最悠久的民俗祭典之一，今年已邁入第172年，具有豐富的歷史與文化意涵，歡迎各地朋友共襄盛舉；他並感謝今年輪值主普的劉唐杜姓宗親會，感謝所有的宗長們承擔重任、熱情付出，為籌備活動已辛勞一整年。

謝國樑指出，在基隆市文化觀光局的規畫之下，今年的中元祭傳統的祭典科儀讓遊客藉此認識基隆文化，這份跨越百年的力量，展現了基隆深厚的文化底蘊。

昨點亮劉唐杜主燈，外型可愛慈祥，看起來像是土地公爺爺，其實是劉姓的先祖，劉邦的阿公「劉榮」公祖，是台灣劉姓家族的共同唐山祖先，在劉氏族譜中被尊為劉姓第七十三代祖。很多民眾聽到答案都會心了一笑，也讓中元祭這尊慈祥的花燈增添祥和的氣氛 。

起源於1855年的鷄籠中元祭，是台灣第一個被指定為重要民俗的國家文化資產，傳承至今已邁入第172年。

2026丙午鷄籠中元祭活動，自昨天農曆七月初一下午開龕門及晚間在海洋廣場開啟主燈，8月26日（農曆七月十四）晚間市區遊行及望海巷海域施放水燈頭活動，達到最高潮。

一直到至9月11日（農曆八月初一）關龕門、交接手爐，一系列的科儀與藝文華會，期許傳承中元祭的傳統文化，同時也展現在地深厚的文化底蘊。

系列活動有基隆美術館前草皮展出藝術家李奇鴻的裝置藝術作品「潮 Trace」及中元祭主題快閃站等，詳情可查詢基隆市文化觀光局的官方網站（https://www.klccab.gov.tw/）及粉絲專頁。

今年傳承已172年的鷄籠中元祭，市長謝國樑昨晚在海洋廣場主持開燈祈福活動。圖／基隆市政府提供

今年傳承已172年的鷄籠中元祭，市長謝國樑昨晚在海洋廣場主持開燈祈福活動，點亮劉唐杜姓宗親會的主燈。圖／基隆市政府提供

今年傳承已172年的鷄籠中元祭，市長謝國樑昨晚在海洋廣場主持開燈祈福活動。圖／基隆市政府提供

今年傳承已172年的鷄籠中元祭，市長謝國樑昨晚在海洋廣場主持開燈祈福活動。圖／基隆市政府提供